Nume mari la “Aqua Challenge Mamaia 2011”

Organizat în premieră în România, maratonul de înot în ape deschise, “Aqua Challenge Mamaia 2011”, a depăşit toate aşteptările. Proiectul iniţiat şi pus în practică de Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din înotul masculin românesc, şi Vlad Stoica, preşedintele ACS Smartatletic, a adus la start numele importante ale nataţiei româneşti. Drept dovadă, proba regină, 5.000 de metri, a fost câştigată la categoria Elite de una dintre marile speranţe ale înotului românesc, Bogdan Urichianu, un uriaş de 2 metri, în vârstă de 20 de ani, component al lotului olimpic. “Sunt bucuros că am reuşit să termin cu bine concursul şi că am avut un final bun. Rezultatul mă mulţumeşte şi voi reveni cu multă plăcere şi anul viitor la Mamaia. Sper ca a doua ediţie să adune la start peste 200 de participanţi”, a spus învingătorul. Întrecerea de la Mamaia a prilejuit şi întâlnirea între foste glorii ale înotului românesc, care au renunţat recent la activitatea competiţională. “M-a atras în primul rând mişcarea, dar şi faptul că m-am întâlnit cu foştii mei colegi de la lot, în frunte cu Răzvan Florea. Am ales să particip la 1.500 m, distanţa perfectă pentru mişcare şi pentru a slăbi. Mi-ar fi fost mult mai greu la 5.000 m. Nu mă aşteptam să fie atât de mulţi participanţi şi, mai ales, atât de mulţi copii la startul întrecerii”, a mărturisit Dragoş Coman, medaliat cu bronz în proba de 400 m de la Campionatele Mondiale din 2003, de la Barcelona. Printre participanţi s-au aflat şi doi stranieri, italianul Dario Dodero, care a încheiat al doilea în proba de 1.500 m, la categoria 41-50 ani, şi americanul Robert Doughten, clasat al cincilea în proba de 5.000 m, la categoria 31-40 ani. Decanul de vârstă al întrecerii a fost Gheorghe Poroineanu, în vârstă de 70 de ani, care s-a impus în proba de 1.500m, la categoria peste 50 de ani, promiţând că anul viitor va reveni pentru a concura în proba de 5.000 m. Nu a lipsit nici partea feminină a întrecerii, în frunte cu Anca Pătrăşcoiu, medaliată cu bronz în proba de 200 m spate de la Jocurile Olimpice din 1984, de la Los Angeles.

Cîştigători - proba de 1.500m: amatori, feminin: 19-30 ani - Ana Dima; 31-40 ani - Oana Felipov; 41-50 ani - Anca Pătrăşcoiu; masculin, juniori: 9-14 ani - Eduard Drăgulin; 15-18 ani - Mihai Spălăţelu; amatori: 19-30 ani - Alin Artimon; 31-40 ani - Dragoş Coman; 41-50 ani - Gabriel Mitache; peste 50 ani - Gheorghe Poroineanu; proba de 5.000m: amatori, feminin: 19-30 ani - Anda Georgescu; 31-40 ani - Ileana Panţu; masculin: 19-30 ani - Alexandru Diaconu; 31-40 ani - George Munteanu; 41-50 ani - Doru Munteanu; elite - Bogdan Urichianu.