Marile transferuri promise în această iarnă pentru a întări FC Farul se lasă aşteptate, conducerea echipei clasate doar pe locul 14 în Liga I orientîndu-se mai degrabă către jucători de mîna a doua. Astfel, pe lista de achiziţii a "rechinilor" figurează Cristian Oros, Cristian Silvăşan şi Ionuţ Vasiliu. Primul evoluează pe postul de fundaş central la FC Bihor şi are 22 de ani, fiind unul din preferaţii directorului tehnic al Farului, Ion Marin. Pe vremea cînd antrena la Oradea, "Săpăligă" l-a adus de la Someşul Satu Mare pentru o sumă modică, 20.000 de euro. Între timp, valoarea sa a crescut, fapt confirmat de impresarul Ionel Codoban. "Farul oferă 50.000 de euro pe el, însă FC Bihor solicită 150.000 de euro. În aceste condiţii tranzacţia are şanse minime să se realizeze, pentru că ei nu pot aştepta la nesfîrşit", susţine Codoban. O altă echipă interesată de Oros este formaţia maghiară VSC Debrecen, care l-a monitorizat la ultimele jocuri ale FC Bihor. Mai experimentat, Cristian Silvăşan are 24 de ani, este atacant şi se află sub contract cu Poli Timişoara. Chiar dacă în trecut a fost şi căpitanul grupării de pe Bega, Silvăşan a fost trecut pe lista de transferuri, preţul său învîrtindu-se în jurul sumei de 150.000 de euro. Un alt atacant dorit de constănţeni este Ionuţ Vasiliu, în vîrstă de 20 de ani, care a jucat în turul acestui campionat pentru echipa de ligă secundă Prefabricate Modelu. Jucătorul aparţine însă celor de la FC Braşov, care încearcă să-l readucă în această iarnă sub Tîmpa. Totuşi, Vasiliu ar putea ajunge sub comanda lui Basarab Panduru, fiind cerut de Ion Marin. "Am înţeles că oamenii de la Farul sînt interesaţi de mine. Am auzit că Ion Marin, directorul tehnic al formaţiei constănţene ar dori, ca din retur să evoluez la Farul. Dacă şefii de la Constanţa se vor înţelege cu cei de la FC Braşov, aş fi încîntat să joc, din nou, în prima ligă. Pentru mine ar fi un pas înainte în cariera mea. Dacă nu se va realiza transferul la Farul, voi juca la FC Braşov, echipă la care m-am format ca jucător şi care sînt sigur că va promova“, a spus Vasiliu. Negocierile pentru transferul celor trei vor continua la începutul lunii ianuarie, constănţenii dorind să îi aibă în lot la reluarea pregătirilor, pe 8 ianuarie.