Numele Juliei Louis-Dreyfus, scris greşit pe Bulevardul Faimei

Actriţa americană Julia Louis-Dreyfus nu a putut să se bucure în totalitate de steaua pe care a primit-o marţi pe Bulevardul Faimei, la Los Angeles. Numele interpretei rolului Elaine din popularul serial de televiziune ”Seinfeld” a fost scris iniţial greşit. Potrivit producătorului postului CNN David Daniel, care a fotografiat, în drumul său spre birou, steaua cu numele scris greşit a actriţei americane, înainte ca organizatorii evenimentului să remedieze eroarea, toţi pietonii care s-au plimbat timp de câteva ore pe celebrul bulevard au putut să constate că pe steaua dedicată Juliei Louis-Dreyfus apărea scris numele Julia Luis Dreyfus fără litera O din Louis. ”Am făcut o fotografie cu telefonul meu, iar apoi am sunat-o pe Ana Martinez, agentul de presă al iniţiativei Bulevardul Faimei”, a declarat David Daniel. Deoarece ceremonia urma să aibă loc în doar câteva ore, angajaţii primăriei au imprimat în mare viteză o nouă secţiune cu numele actriţei scris corect, au extras din ciment porţiunea cu numele scris greşit şi i-au dăruit-o Juliei Louis-Dreyfus. Actriţa a găsit această situaţie absolut hilară şi a dorit ca steaua să fie inaugurată cu acea eroare, deoarece o făcea să fie cu atât mai memorabilă.

Nu este pentru prima oară când numele actorilor onoraţi cu o stea pe Bulevardul Faimei sunt scrise greşit. Potrivit unui purtător de cuvânt al comitetului ce administrează Bulevardul Celebrităţilor din Hollywood, o situaţie asemănătoare s-a produs cu ocazia inaugurării stelei în onoarea cineastului Dick Van Dyke.

Julia Louis-Dreyfus, născută pe 13 ianuarie 1961, s-a remarcat în anii \'80 făcând parte din echipa emisiunii Saturday Night Live. În anii \'90, Julia Louis-Dreyfus a fost distribuită în serialul ”Seinfeld”, în rolul Elaine Benes. De-a lungul celor nouă sezoane cât a rulat serialul de televiziune, acest rol i-a adus un premiu Emmy, un Glob de Aur şi cinci premii din partea Sindicatului Actorilor Americani. În ultimii ani, Julia Louis-Dreyfus a jucat în serialul ”The New Adventures of Old Christine”, care i-a adus cel de-al doilea premiu Emmy din carieră.