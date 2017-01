Numele liderilor Educaţiei constănțene, încrustate în marmură

Bucuria s-a citit pe chipurile tuturor celor care au participat la dezvelirea plachetei cu numele inspectorilor școlari generali care s-au aflat la conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța încă de la înființarea instituției, în 1968. S-au îmbrățișat și și-au amintit cu emoție despre perioadele, mai grele sau mai ușoare, prin care au trecut de-a lungul anilor și despre colaborarea bună pe care au avut-o cu toții indiferent de vremuri, fie că s-au aflat la conducerea ISJ pentru un an sau au condus destinele învățământului timp de 10 ani. Foștii inspectori școlari generali și-au amintit de modul în care au colaborat, de foștii elevi sau studenți care astăzi le-au oferit plachetele gândite de ISJ în semn de apreciere. ”Am fost mereu preocupat de a le recunoaște și a le aprecia munca celor care ne-au fost înaintași, profesori și inspectori școlari generali. Este un gest normal, de recunoștință pentru efortul pe care l-au făcut, pentru strădania lor și mărturisesc că mă consider unul dintre beneficiarii muncii lor pentru că sunt absolventul unui liceu din Constanța”, a declarat actualul inspector școlar general, prof. univ. dr. Răducu Popescu.

CEL MAI LONGEVIV Cel mai longeviv inspector general, care a ținut frâiele Educației de la Constanța în perioada 1979 - 1989, profesorul Olga Duțu a povestit despre cât de important este ca istoria evoluției școlilor din județ să se păstreze pentru generațiile viitoare. ”Este emoționantă inițiativa ISJ, am contribuit personal la conservarea memoriei învățământului dobrogean printr-o monografie pe care am realizat-o la sfârșitul activității. M-aș bucura dacă actualii colegi ar continua să realizeze istoria inspectoratului școlar”, a spus prof. Olga Duțu. Aceasta consideră că inscripționarea numelor pe o plachetă de marmură are și semnificația bucuriei că nu te uită urmașii, dar și a trecerii ireversibile a timpului. ”Sunt bucuroasă că în 10 ani de conducere a inspectoratului am impulsionat dimensiunea culturală a educației. Am avut norocul să am colegi extraordinari, cu care am organizat numeroase manifestări”, a povestit prof. Duțu. Își amintește că la inaugurarea Canalului, în 1984, ISJ a participat cu 3.000 de copii pe stadioane, cu plachete, un eveniment extrem de important și de mare răspundere, pe care l-a gestionat cu succes.

SCHIMBAREA REGIMURILOR Mandatul de conducător al ISJ l-a predat în 1989 profesorului de chimie Mariana Doicescu, care a fost numită inspector general în noiembrie de către minister. ”Eram director la Liceul de Chimie Industrială din Năvodari. Am prins perioada aceea cumplită de tranziție între două regimuri și eu sunt mândră de mine că am făcut multe lucruri bune. Am semnat actele de transfer ale constănțenilor detașați prin țară, am reușit să salvez clubul elevilor de tineretul revoluționar”, a povestit prof. Doicescu. Deși a fost inspector general doar câteva luni, consideră că activitatea sa a fost susținută de echipa alături de care a lucrat, fără de care nu s-ar fi descurcat. Împreună cu dezvelirea plachetei de marmură montate la intrarea în ISJ, toți inspectorii generali care s-au succedat la conducerea instituției au primit mici plachete în semn de consideraţie şi recunoştinţă pentru activitatea desfăşurată în funcţia respectivă.