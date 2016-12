Numele lui Warren Buffett ”vinde” bine

Un automobil Cadillac care a aparţinut miliardarului american Warren Buffett a fost vândut cu 122.500 de dolari, depăşind de peste zece ori valoarea sa de piaţă, la o licitaţie organizată joi, în scopuri caritabile. Identitatea noului proprietar al automobilului, o berlină DTS din 2006, ce afişează 32.685 kilometri la bord, nu a fost dată publicităţii, a precizat purtătorul de cuvânt al site-ului de licitaţii online Proxibid.

Suma va fi donată în beneficiul Girls Inc., o asociaţie de caritate cu sediul în Omaha, statul Nebraska, la fel ca Berkshire Hathaway, companie de investiţii a miliardarului Warren Buffett. Fundaţia Girls Inc., a cărei preşedintă de onoare este Michelle Obama, are filiale în Canada şi SUA şi a fost înfiinţată pentru a oferi sprijin şi consultanţă tinerelor fete nord-americane, în domeniul educaţiei. Warren Buffett, care şi-a cumpărat anul trecut un Cadillac XTS, a promis că va înmâna personal cheile fostului său automobil, dacă noul proprietar al acestuia va face călătoria până în Omaha.