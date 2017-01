Numele preşedintelui CSM, anunţat de Băsescu, înainte de alegeri

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi-au ales ieri noul preşedinte şi vicepreşedinte, în locul lui Iulian Gâlcă şi a lui Cristian Deliorga, ale căror mandate de un an au expirat şi, potrivit legii, nu au putut fi reînnoite. Cu puţin timp înainte de începerea şedinţei, niciun magistrat nu îşi anunţase intenţia de a candida la alegerile pentru funcţia de preşedinte al instituţiei. Numele "acceptat" la conducerea CSM a fost anunţat de preşedintele Traian Băsescu, în timp ce se aşeza pe scaunul de pe care a prezidat şedinţa, potrivit prerogativelor date de către Constituţie. Intrînd zîmbind în sala de şedinţă a CSM, Băsescu a vorbit despre alegeri cu fosta conducere, judecătorul Iulian Gâlcă şi procurorul Cristian Deliorga. "Sper să fie o candidatură acceptată", a spus mergînd Băsescu, iar după ce a ocupat scaunul de prezidiu, a spus, la microfon: "Domnule Pandrea, am auzit că veţi candida. Succes!". "CSM ar fi avut cel puţin încă o candidatură pentru şefie, dacă nu chiar un alt preşedinte, în cazul în care preşedintele Băsescu, cel care a prezidat şedinţa, nu i-ar fi urat succes lui Anton Pandrea", a declarat, ulterior, preşedintele Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, Renate Weber. "Mi s-a părut o formă implicită, insidioasă, insinuantă de a transmite o direcţie de vot", a adăugat Renate Weber, fostul consilier pe probleme juridice al preşedintelui Băsescu. "Prin afirmaţia sa, preşedintele Băsescu le-a arătat, voalat, membrilor CSM, care este opţiunea lui", a mai spus apropiatul şefului statului, arătînd că afirmaţia lui Băsescu a făcut-o să nu se simtă "deloc bine". În urma votului membrilor CSM, Anton Pandrea a fost ales preşedinte, iar procurorul Dan Chiujdea, cel mai tînăr membru ales în cadrul acestui for, a devenit noul vicepreşedinte. Anton Pandrea a declarat la ieşirea din şedinţa CSM că obiectivul major în următorii trei ani este acela al unificării practicii judecătoreşti. El a spus că vor fi luate în vedere măsuri legislative, dar şi măsuri de responsabilizare a Curţilor de Apel, a Parchetului General şi în special de responsabilizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Noul preşedinte a mai afirmat că este nevoie de o justiţie predictibilă, în care hotărîrile în cauze similare să fie soluţionate identic, deoarece în momentul de faţă sînt foarte multe hotărîri care se bat cap în cap, care generează nenumărate probleme prin neaplicarea neunitară a legii. În altă ordine de idei, judecătorul Anton Pandrea este unul dintre semnatarii deciziei date de Curtea Supremă de Justiţie în 2 februarie 1995, în urma căreia România a fost condamnată deja la plata a patru milioane de euro de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru nerespectarea proprietăţii. La rîndul lui, după rezultatul votului, Dan Chiujdea a arătat că procurorii care nu respectă principiile deontologiei şi încalcă legea trebuie să fie sancţionaţi. Noul vicepreşedinte a subliniat că este o responsabilitate foarte mare, pe care o va avea timp de un an, deoarece 2007 este un an greu pentru toată justiţia din România. Înainte de alegerea noii conduceri a CSM, preşedintele Băsescu a suspendat şedinţa timp de o oră şi jumătate, din cauza unui protest al Asociaţiei Victimelor Magistraţilor din România, în faţa sediului în care s-a reunit CSM, protest prin care reprezentanţii asociaţiei şi-au făcut cunoscute nemulţumirile faţă de unele decizii judecătoreşti. Potrivit SPP, preşedintele României era informat despre mitingul Asociaţiei Victimelor Magistraţilor din România, “apreciind activitatea ca legală şi în spiritul democraţiei''. În timpul şedinţei CSM însă, înainte de a o suspenda, Băsescu a declarat: "Ăsta nu e tratament să îl aplici CSM ca respect. Nu se poate lucra.”

În cadrul şedinţei de bilanţ a CSM, preşedintele instanţei supreme, Nicolae Popa, a pledat pentru independenţa judecătorilor, exemplificând cazul ministrului Justiţiei din Anglia, care, după ce a criticat o hotărîre judecătorească, a fost obligat să-şi ceară scuze în mod public în două zile. Referirea făcută de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la cazul demnitarului britanic a fost făcută în contextul în care ministrul Justiţiei, Monica Macovei, criticase, în urmă cu o zi, motivarea în cazul lui Miron Cozma. În cadrul aceleiaşi şedinţe, Băsescu s-a abţinut să mai vorbească despre marea corupţie din rîndul judecătorilor, ocazie pe care nu a ratat-o niciodată pînă acum, dar, în schimb, i-a criticat pe politicienii care discreditează gratuit Justiţia (?!). Băsescu a spus că "prioritatea zero" trebuie să o constituie dimensionarea corectă a activităţii unui procuror, întrucît un dosar făcut rău va afecta şi activitatea judecătorului. "Decît un dosar care stă, mai bine un dosar în mîna unui procuror mai puţin experimentat", a trasat sarcină şeful statului… conducătorilor de Parchete?!