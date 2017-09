Numele unei străzi, inspirat din „Game of Thrones“, schimbat pentru că face referire la... incest

Un dezvoltator imobiliar din statul australian Victoria a fost obligat să schimbe numele unei străzi, inspirat din celebrul serial de televiziune ''Game of Thrones'', ca urmare a unei plângeri, informează presa locală, preluată joi de agenția DPA.

Gary Smith, project manager al ansamblului rezidențial Charlemont Rise din orașul Geelong, situat la aproximativ 80 de kilometri sud-vest de Melbourne, a fost nevoit să schimbe denumirea unei străzi, din ''Lannaster Road'' în ''Precinct Road'', în urma unei reclamații care făcea referire la relația amoroasă dintre frații Lannister în serial. ''Îi deranjează că face referință la incest'', a declarat Smith pentru ziarul local „Geelong Advertiser“. ''E un serial de ficțiune'', a adăugat acesta.

Municipalitatea din Greater Geelong a redenumit strada ca urmare a deciziei Biroului pentru denumiri geografice. Numele unei străzi nu poate fi ofensator la adresa publicului larg sau să aducă atingere valorilor comunității, a declarat pentru Advertiser, Laurinda Gardner, prefectul orașului. Smith spune că a modificat numele din ''Lannister'' în ''Lannaster'' pentru a face referința mai puțin evidentă și că a ales această denumite pentru numele străzii - care va avea și o zonă comercială - pentru că i s-a părut elegantă și ușor de reținut. ''Am făcut toate eforturile pentru a putea păstra denumirea, dar am fost refuzați de Biroul pentru denumiri geografice'', a spus acesta. Redenumirea va afecta 13 proprietăți. Cea mai mare parte a denumirilor străzilor din viitorul cartier sunt inspirate din personajele ''Game of Thrones'' și vor rămâne neschimbate: Stannis Street, Greyjoy Street, Baelish Drive, Tywin Street și Winterfell Road.