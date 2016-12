Numele ziariştilor bulgari care au colaborat cu securitatea, publicate

VERIFICĂRI AMĂNUNŢITE. Autorităţile de la Sofia au dat, miercuri, publicităţii numele celor mai importanţi jurnalişti din presa scrisă bulgară care au fost colaboratori ai serviciului secret (DS) în timpul fostului regim comunist. Comisia pentru studierea dosarelor, care investighează legăturile personalităţilor publice cu serviciul secret al fostului regim comunist înainte de 1989, a verificat în total 328 de jurnalişti de la 20 de ziare din Bulgaria. Alţi 80 de jurnalişti, care s-au născut după 1973, nu au fost vizaţi de investigaţia desfăşurată pe baza dosarelor Comisiei. Printre cele mai cunoscute nume dezvăluite se află Toşo Toşev, redactor-şef la cotidianul ”Trud”, cel mai mare ziar din Bulgaria, care a fost colaborator din 1975 până în 1990, sub numele de cod Bor, în traducere, Pinul.

DOSARE DISTRUSE. Toate materialele din dosarul lui Toşo Toşev au fost distruse într-o primă fază, dar au fost recuperate din însemnările care apar în dosarele victimelor sale. Şi redactorul-şef adjunct al săptămânalului ”Sedmichen Trud”, Aneli Başeva, a fost colaborator din 1974 până în 1989, sub numele de cod Kalina. Fostul redactor-şef al cotidianului ”24 Ceasa”, Valeri Naidenov, a fost, de asemenea, agent al poliţiei secrete, sub numele Sasho. Sociologul Iuri Aslanov, analist care conduce o agenţie de sociologie care lucrează în prezent cu Partidul Socialist Bulgar, a fost, la rândul său, din 1985, colaborator al DS, sub numele de cod Viktor. Alţi doi jurnalişti de la cotidianul ”24 Ceasa”, Alexenia Dimitrova, sub pseudonimul agentul Vladimir şi Penşo Kovacev, alias agentul Maxim, au fost, de asemenea, colaboratori ai DS. Şi jurnalistul Ognian Stefanov, redactor-şef al portalului de ştiri Frognews, care a fost grav bătut de persoane necunoscute în septembrie 2008, a fost colaborator al DS, sub numele de cod Akademik. Printre agenţii serviciului secret comunist s-au aflat, totodată, Dimitri Ivanov şi Svetoslav Terziev, analişti la cotidianul ”Sega”.

PRIMENIREA SOCIETĂŢII. Nu este prima dată când Bulgaria se confruntă cu problema deconspirării unor foşti colaboratori ai fostei poliţii politice. Înfiinţarea comisiei pentru studierea dosarelor fostei securităţi a fost necesară în timp ce oficialii de la Sofia aşteptau avizul NATO pentru a adera la alianţa militară. Una dintre cele mai categorice condiţii era ca în structurile militare să nu existe membri asupra cărora să planeze suspiciuni de colaborare cu serviciile secrete ale altor ţări, fiind vizate relaţiile strânse dintre Bulgaria şi fosta URSS, dar şi foşti colaboratori ai poliţiei politice. Comisia a studiat mai întâi dosarele cadrelor militare şi politicienilor, pentru a ajunge acum la jurnalişti şi alte personalităţi din viaţa socială şi economică a ţării.