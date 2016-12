Numerar vs card, problemă de mentalitate

Românii nu prea folosesc cardurile, deşi ponderea achitărilor prin card în totalul tranzacţiilor, a crescut. Aceasta este concluzia directorului general al Visa Europe pentru România, Cătălin Creţu, care a afirmat, ieri, că, în medie, un român face 6,2 tranzacţii de plată prin card pe an. „În medie, românii folosesc cardul pentru plăţi o dată la două luni, ponderea achitărilor prin card în totalul tranzacţiilor cu aceste instrumente crescând în 2009 cu 2 puncte, la 13%”, a explicat el. În ceea ce priveşte industria cardurilor, principala problemă nu este criza economică prin care trece România, ci mentalitatea oamenilor, care preferă în continuare numerarul. \"În condiţii de criză putem observa că plata medie cu cardul a scăzut de la 50 de euro în 2008, la sub 40 de euro în acest an\", a spus Creţu. De asemenea, în trimestrul al doilea au dispărut peste 500.000 de carduri de credit comparativ cu primele trei luni ale acestui an\", a continuat oficialul Visa Europe. Creţu consideră că nu există o singură cauză pentru această evoluţie a numărului de carduri de credit şi nu se poate spune că aceste produse s-au redus pentru că lumea nu a mai putut să plătească. \"Parţial, a fost o curăţare\", a spus oficialul Visa. La finele lui septembrie, erau 2,2 milioane de carduri de credit şi 10,5 -10,6 milioane de carduri de debit.

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, PLĂTITE CU CARDUL. Plata impozitelor şi taxelor locale, prin intermediul cardului bancar se poate realiza în 44 de oraşe din România, dintre care 27 sunt reşedinţe de judeţ, a explicat Creţu. La Constanţa, sistemul nu a fost încă implementat.

TOATE CARDURILE VOR AVEA CIP. \"Anul viitor va accelera puternic emiterea de carduri cu cip. Estimăm că în doi ani şi jumătate cardurile vor fi în proporţie de circa 100% cu cip\", a spus Creţu. Oficialul consideră că România este \"în urmă\" la emiterea de carduri cu cip. El a explicat că în 2009 s-a ajuns la un procent de upgradare a reţelei de bancomate la tehnologia EMV de peste 75%. \"Nu era nimic alarmant nici până atunci, dar modernizarea a lovit puternic procesul prin care se copia informaţia de pe benzile magnetice de pe cardurile din străinătate şi se venea în România şi se retrăgea numerarul. În prezent circa 90% din bancomate şi 80% din POS-uri sunt upgradate la tehnologia EMV\", a mai spus Creţu. El a precizat că tendinţa de fraude de pe cardurile româneşti a fost dintotdeauna sub media europeană. Raportul frauda/vânzări este de 0,004% în România, comparativ cu 0,058% la nivel european, potrivit datelor de la finele anului trecut.