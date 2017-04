Numeroase evacuări și mii de locuințe fără curent electric din cauza ciclonului Cook

Mai multe regiuni din Noua Zeelandă sunt afectate de ploi abundente și rafale de vânt puternice din cauza ciclonului Cook, considerat cea mai gravă furtună din ultimele decenii, care în prezent se află deasupra Insulei de Nord, relatează BBC. Pe peninsula Coromandel și în Bay of Plenty a fost decretată starea de urgență, unde alunecările de teren, inundațiile și liniile de curent doborâte au dus la închiderea drumurilor. Unele comunități de pe coastă au fost evacuate și mii de locuințe au rămas fără curent electric. Furtuna ar urma să treacă pe deasupra capitalei Wellington în cursul nopții. Furtuna a ajuns în Bay of Plenty la ora locală 18:30 (06: 30 GMT) joi, unde a avariat alimentarea cu curent electric pentru cea mai mare parte a orașului Whakatane. Purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii Lauren Hayes a declarat că 114 persoane stau într-un adăpost al apărării civile. Furtuna s-a mutat apoi în Golful Hawkes, de pe coasta de est, unde doi oameni au fost spitalizați după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un copac, scrie New Zealand Herald. Un locuitor, Malcolm Davie, a declarat ziarului că "rafale de vânt de forța unor trenuri" i-au lovit casa. "Suntem cu adevărat loviți. Este mult mai rău decât credeam", a spus el. În jur de 11.000 de oameni din zonă au rămas fără curent electric la ora locală 02:00 (vineri - n.r.), potrivit companiei de electricitate Unison.

Air New Zealand a anulat mai multe zboruri din localități de pe Insula de Nord și din una din Insula de Sud. Biroul meteorologic al Noii Zeelande a anunțat că ciclonul va trece pe deasupra capitalei Wellington în jurul orei locale 03.00 vineri, înainte de a ajunge la Kaikoura, în estul Insulei de Sud, la ora locală 06.00. Potrivit meteorologilor, se anunță valuri de cinci metri și rafale de vânt cu viteze de 150km/h. Oficialii din Noua Zeelandă au avertizat că ciclonul Cook va fi cel mai grav care a lovit țara din 1968. Ei au precizat că ciclonul va aduce cantități "fenomenale" de ploaie și de vânt, potrivit The New Zealand Herald, în comparație cu ciclonul Debbie, care a adus deja ploi torențiale la Wellington și Auckland.