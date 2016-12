Numeroase solicitări pentru programul Start

Aproximativ 200 de aplicanţi s-au înscris, la nivelul judeţului Constanţa, pentru „Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rîndul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - Start”, a declarat, ieri, directorul corodonator al Oficiului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa, George Vişan. „Din cele 193 de persoane care s-au înscris pentru programul Start, doar 25 au fost acceptate, restul de 84 de solicitanţi rămînînd pe lista de aşteptare”, a explicat George Vişan. Potrivit directorului coordonator al OTIMMC Constanţa, în prima etapă a programului Start, beneficiarii eligibili vor face cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România, care vor viza domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale în scopul dobîndirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri. „EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea competenţelor antreprenoriale. Programul se desfăşoară sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD - Geneva) şi este operaţional în peste 25 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu. Cursurile se vor desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva”, a subliniat Vişan. La Constanţa, cursurile se vor desfăşura în perioada 20-29 iulie. La sfîrşitul cursului, fiecare participant va putea elabora un plan de afaceri în vederea participării la cea de a doua etapă. Potrivit afirmaţiilor lui Vişan, în cea de-a doua etapă a programului se va aloca finanţare pentru implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri prin sprijin financiar sub formă de Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat sau finanţare sub formă de credit bancar. Bugetul alocat pentru acest program este de 5 milioane lei.