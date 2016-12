„Nu-mi place Traian Băsescu - nu este un exemplu de dialog politic”

Imaginea ţării noastre are în continuare de suferit din cauza celor care ne conduc. Străinii care tot vin şi pleacă din ţară noastră ne atrag atenţia că ne îndreptăm într-o direcţie greşită. Aşa cum era de aşteptat, Traian Băsescu, cel care tot spune că e preşedintele tuturor românilor, nu are o imagine de indiviat în ochii diplomaţilor străini. Jeri Guthrie-Corn, adjunct al şefului misiunii diplomatice a SUA la Bucuresti, crede că Băsescu „nu este un exemplu de dialog politic”. Mai mult, ea este dezamăgită că românii par să fie uitat de comunism şi mineriade pentru că preferă vremurile dinainte de anii 90. \"În perioada 1989-1991 viaţa era grea în România. În 1989, aveam apă doar timp de o oră dimineaţa şi o oră seara. Dar în mod clar nu am suferit la fel de mult precum românii deoarece eram cetăţean şi diplomat străin. Practic nu exista mâncare, pieţele erau goale. Acum, când citesc statisticile care spun ca 37-40% dintre români sunt de părere că era mai bine pe timpul comunismului, nu ştiu ce fel de amnezie colectivă a pus stăpânire pe ei\", a remarcat Jeri Guthrie-Corn. Guthrie-Corn a mai fost în România şi în perioada \'89-\'91 şi îşi încheie în următoarele zile o a doua misiune de trei ani în ţara noastră. Ea a povestit că venirea minerilor în iunie 1990 în Capitală a fost unul dintre cele mai dificile episoade pe care le-a trăit. În plus, ea şi soţul ei s-au alăturat de multe ori protestatarilor din anii ‘90 pentru că le respectau mesajul.