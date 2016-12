„Nu-mi risc viaţa în România!”

Raportul medico-legal întocmit de Serviciul de Medicină Legală Constanţa în dosarul în care Gigi Becali cere întreruperea pedepsei de trei ani şi jumătate, primită pentru fapte de corupţie, a stârnit controverse. Medicii legişti, avocatul şi chiar procurorul DNA sunt de acord că latifundiarul trebuie operat de urgenţă la coloana cervicală, în caz contrar el riscând să rămână paralizat. Mărul discordiei îl reprezintă, însă, locaţia în care Becali va fi supus intervenţiei chirurgicale. În vreme ce reprezentanţii SML Constanţa şi procurorul au susţinut că operaţia se poate face cu brio în orice spital din România, finanţatorul Stelei spune că nu are încredere în sistemul sanitar autohton. El vrea să meargă la o clinică din Germania, unde se află medicul lui curant şi unde va beneficia de condiţii excepţionale de tratament. Instanţa va da astăzi un verdict în acest caz.

Pentru a treia oară în ultimele două luni, sediul Tribunalului Constanţa a fost invadat de fanii, rudele mai îndepărtate şi de prietenii lui Gigi Becali, dar şi de numeroşi curioşi care au venit la instanţă doar ca să-l vadă preţ de câteva momente pe finanţatorul Stelei. Toţi cei care au vrut să asiste la proces s-au înghesuit în sala nr. 2 a Palatului de Justiţie, care a devenit imediat neîncăpătoare. Spre deosebire de primele două înfăţişări, când latifundiarul a fost adus pe „blat” şi ţinut departe de ochii jurnaliştilor, ieri, gardienii Penitenciarului Poarta Albă l-au adus... regulamentar pe Becali, fără improvizaţii, în clădirea instanţei, pe la intrarea rezervată deţinuţilor. Ca de obicei, el a fost flancat în permanenţă de angajaţii Penitenciarului Poarta Albă şi s-a prezentat în faţa magistraţilor purtând acelaşi guler cervical şi pregătit să se... confeseze. Dezbaterile în procesul în care Becali a cerut întreruperea executării pedepsei, pe motiv că suferă de hernie de disc cervicală, au durat aproximativ 40 de minute.

PLÂNGERE PENALĂ Raportul medico-legal întocmit de Serviciul de Medicină Legală (SML) Constanţa, ca urmare a dispoziţiei Tribunalului Constanţa, a stârnit controverse. Avocata Maria Văsâi (n.r. - cea care îl apără şi pe poliţistul Cristian Cioacă, în celebrul dosar „Elodia”) şi-a început pledoaria informând instanţa că a depus plângere penală împotriva şefului SML Constanţa, medicul Mihai Onciu, pe care-l acuză de abuz în serviciu. „Acest doctor îi îngrădeşte clientului meu dreptul la asistenţă medicală de specialitate. În raportul întocmit de comisia medicală de evaluare şi care arată că Gigi Becali trebuie să se opereze cât mai urgent cu putinţă, Mihai Onciu a făcut aprecieri împotriva concluziilor medicilor desemnaţi de instanţă şi a recomandat judecătorilor ca acest raport să fie trimis spre avizare Comisiei Superioare de Avizare şi Control din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti. Potrivit legii, şeful SML Constanţa nu avea atribuţii în acest sens, pentru că opiniile celor trei medici care au întocmit raportul au fost unanime. În cazul în care părerile acestora ar fi fost contradictorii, Mihai Onciu avea tot dreptul să ceară avizarea instituţiei superioare”, a susţinut avocata Maria Văsâi. Contactat telefonic, şeful SML Constanţa a declarat că nu a încălcat nicio lege şi că a acţionat conform atribuţiilor de control şi supraveghere a documentelor medico-legale pe care le are. „După ce am citit raportul, am ajuns la concluzia că actul are anumite elemente nesigure şi nu l-am aprobat. Atunci am făcut instanţei o recomandare de avizare superioară, pe care judecătorul o poate lua sau nu în considerare. Singura modalitate prin care medicul-şef îşi poate exprima punctul de vedere este această recomandare, prin care cere opinia unei terţe instituţii”, a afirmat medicul Mihai Onciu.

RISC DE PARALIZIE Potrivit specialiştilor care l-au examinat pe Gigi Becali, finanţatorul FC Steaua are nevoie urgent de o intervenţie chirurgicală la coloana cervicală, în caz contrar el riscând să paralizeze. Medicii legişti spun că operaţia nu poate fi făcută în sistemul penitenciar, dar poate fi realizată cu brio în orice spital din sistemul public al Ministerului Sănătăţii. Atât avocatul, cât şi procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au fost de acord că afecţiunile de care suferă Becali sunt foarte grave şi operaţia nu mai suportă amânare. Discuţiile aprinse au apărut atunci când s-a pus problema locaţiei în care va fi făcută intervenţia chirurgicală. „Clientul meu vrea şi are posibilitatea de a se opera la o clinică din München, Germania, acolo unde se află medicul lui curant şi unde ştie că va beneficia de condiţii excepţionale de tratament. Spitalele din România nu sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie şi Becali nu vrea să-şi rişte viaţa. În plus, el vrea să meargă la spital fără a fi păzit, mai ales că execută pedeapsa în regim deschis”, a afirmat Maria Văsâi.

OPERAŢIE CU PAZĂ În replică, procurorul DNA a susţinut că mii de cetăţeni români beneficiază zilnic de asistenţă medicală în spitalele şi clinicile Ministerului Sănătăţii şi că toţi au parte de tratamente corespunzătoare. El a spus că Gigi Becali poate fi operat în orice spital din România, având pază la uşa salonului, iar recuperarea se poate face în spitalul penitenciarului „Nimeni din lumea asta nu mă poate obliga să mă dau pe mâna medicilor aleşi de instituţiile statului. Nu-mi risc viaţa! Mă simt discriminat faţă de orice cetăţean român care îşi ia „rămas bun“ de la familie de acasă atunci când pleacă să se opereze. Eu, nu! Eu va trebui să le spun soţiei şi fetelor „la revedere“ de pe holul spitalului”, a spus Becali în faţa instanţei. Judecătorul se va pronunţa astăzi cu privire la cererea de întrerupere a pedepsei în cazul Becali.