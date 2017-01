Numirea domnului Lăzăroiu

ULTIMA ZI PENTRU BOC, PRIMA PENTRU LĂZĂROIU

Nimic nou sub soare! Jocurile politice din interiorul PDL demonstrează încă o dată că democrat liberalii fac ce vor şi când vor. Dovada este că fotoliul Ministerului Muncii a fost alocat unui apropiat al democrat liberalilor, fostul consilier prezidenţial Sebastian Lăzăroiu, care are tot sânge portocaliu în vene, deşi nu scrie pe el PDL. Sub pretextul că preferă tehnocraţii, şeful statului şi-a promovat, din nou, prin Boc, oamenii pe care i-a avut în subordine. Aşa-zisele discuţii şi consultări pe tema desemnării unui nou ministru al Muncii au durat până în ultima zi în care Emil Boc putea asigura legal interimatul la Minister. Cu alte cuvinte, pedeliştii au tras de timp să-şi repoziţioneze oamenii în funcţii cheie. Coincidenţă sau nu, noul ministru al Muncii a fost eliberat de Cotroceni la 1 mai, cu doar 10 zile după ce fostul ministru al Muncii, Ioan Botiş, îşi prezentase demisia din guvern. Printre numele vehiculate în PDL pentru ocuparea portofoliul Muncii s-au numărat preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza riscurilor sociale şi demografice din România, Marian Preda, deputaţii Sulfina Barbu şi Raluca Turcan, şi Claudia Boghicevici. Dar au fost voci care mizau pe varianta unui aşa-zis tehnocrat.

REACŢII DIN OPOZIŢIE

Opoziţia a criticat numirea lui Sebastian Lăzăroiu în funcţia de ministru al Muncii. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a apreciat că ceea ce îl califică pentru postul de ministru pe Lăzăroiu, este “lipsa de scrupule”, fapt pentru care se va încadra „perfect” în Guvernul Boc. „Băsescu întotdeauna preferă slugile foarte credincioase ?i lipsite de scrupule”, a spus Ponta. Nici liberalii nu au părut mai încântaţi de varianta portocaliilor. Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a declarat că nominalizarea lui Sebastian Lăzăroiu la Ministerul Muncii este o dovadă a faptului că deciziile se iau doar la Cotroceni şi că PDL nu are capacitatea de a furniza candidaţi. Fostul ministru al Muncii, liderul UNPR Marian Sârbu, a fost surprins de nominalizarea lui Lăzăroiu la Ministerul Muncii. “Este o surpriză pentru mine, nu m-am gândit la Lăzăroiu, nu am nici un fel de comentariu, nu ştiu care este viziunea lui Sebastian Lăzăroiu pentru Ministerul Muncii”, a declarat surprins Sârbu. Şi el s-a aflat printre numele vehiculate pentru fotoliul de ministru al Muncii după demisia lui Botiş, însă democrat-liberalii au insistat ca postul să le rămână lor. Actualul ministru de la Muncă şi-a clarificat şi relaţia cu UDMR după ce, în timpul cât a fost consilier, a făcut câteva afirmaţii „nefericite” legate de maghiari sau de „revoluţia sexuală”.