„Numirile din justiţia română vor crea controverse şi în 2013“

Potrivit unui comentariu publicat pe blogul The Economist, numirile în funcţiile-cheie din justiţie vor crea controverse şi în 2013, în pofida acordului semnat anul trecut de preşedintele Traian Băsescu şi de premierul Victor Ponta. „După un an de criză politică încheiată cu o victorie clară a alianţei de la putere dintre social-democraţi şi liberali la alegerile parlamentare din decembrie, cei mai puternici oameni din ţară au decis să facă pace, cel puţin pe hârtie. În cel mai recent episod a fost implicat Consiliul Superior al Magistraturii, instituţia care garantează independenţa judiciară. Alegerea vicepreşedintelui a fost amânată deoarece unii dintre membrii Consiliului nu au fost de acord cu propunerea făcută”, notează The Economist, amintind că anul acesta se vor face numiri şi în fruntea altor instituţii importante, precum Procurorul general sau DNA. Menţionând declaraţia preşedintelui Traian Băsescu la şedinţa de bilanţ a CSM de săptămâna trecută, care a susţinut că preferă „un război” decât o justiţie neindependentă, publicaţia aminteşte că în curând Comisia Europeană va publica un raport suplimentar privind progresele înregistrate de România în ceea ce priveşte reformarea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. În opinia The Economist, pe lângă Schengen, România va avea şi alte probleme mari în 2013.