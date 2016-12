Nunta de la Monaco merge mai departe

Paşaport confiscat. Nunta unuia dintre cei mai vânaţi burlaci din lume este pe cale să devină una de pomină, având în vedere speculaţiile din jurul său. Zvonul că viitoarea mireasă a prinţului Albert de Monaco Charlene Wittstock ar fi vrut să fugă cu câteva zile înaintea nunţii a fost dezminţit de avocatul palatului. Potrivit ziariştilor de la „Le Figaro”, totul ar fi fost provocat de poliţia monegască, care a făcut gafă după gafă în povestea presupusei fugi. Poliţia din principat ar fi făcut ca zvonurile care circulau pe seama cuplului princiar să devină credibile. Un poliţist mai vorbăreţ ar fi povestit despre intervenţia colegilor săi pe aeroportul din Nisa, care au oprit-o in extremis pe viitoarea prinţesă, ce dorea să plece . Potrivit poliţistului, paşaportul logodnicei prinţului ar fi fost chiar confiscat. În aceeaşi zi, o a doua sursă de încredere l-ar fi informat pe un funcţionar de rang înalt al poliţiei naţionale franceze despre un incident asemănător. Palatul nu a făcut niciun comentariu asupra acestui subiect,

Cununia civilă. Concertul trupei The Eagles, la care au asistat Albert al II-lea de Monaco şi logodnica sa, joi seară, pe stadionul Louis al II-lea, a dat startul festivităţilor prillejuite de nunta principelui, într-o ambianţă plăcută, în faţa a circa 15.000 de rezidenţi ai principatului. Membrii The Eagles, care, la zece minute de la debutul concertului, au cântat hitul lor „Hotel California”, i-au dedicat principelui Albert al II-lea piesa „Love Will Keep Us Alive”. După concert, la puţin timp după miezul nopţii, după ce luminile au fost reaprinse pe stadion, iar cuplul princiar era încă în picioare aplaudând în tribuna prezidenţială, mulţimea adunată pe peluză l-a ovaţionat îndelung pe principe, strigând „mulţumesc” şi „bravo” pentru concertul gratuit oferit de acesta. Cei doi au părut zâmbitori şi relaxaţi, schimbând gesturi tandre, având alături membri ai familiei şi prieteni. Îmbrăcată în pantaloni de culoare închisă şi o bustieră neagră care îi punea în evidenţă umerii de fostă înotătoare, Charlene a schiţat câţiva paşi de dans împreună cu prinţul Albert, la sfârşitul concertului, care a durat peste două ore

Un adevărat spectacol. Până la 3.500 de oaspeţi sunt aşteptaţi la Monaco pentru nunta prinţului Albert al II-lea cu înotătoarea sud-africană Charlene Wittstock. Căsătoria civilă de ieri va fi urmată, sâmbătă, de ceremonia religioasă, la palatul regal. Charlene Wittstock, de 33 de ani, a devenit Alteţa sa prinţesa Charlene. Aceasta şi-a salutat supuşii de la balconul palatului şi a coborât imediat printre ei. Sâmbătă, de la aceeaşi oră, îmbrăcată într-o rochie de mireasă semnată Armani, la braţul tatălui său, principesa va traversa piaţa palatului, moment ce va fi urmărit de camerele de filmat aparţinând unui număr de peste 50 de televiziuni. Ceremonia religioasă va fi retransmisă pe ecrane uriaşe. Soprana Renée Fleming şi tenorul Andrea Bocelli vor cânta în timpul ceremoniei religioase. După ceremonie, cuplul se va duce la capela Saint Devote, unde mireasa îşi va lăsa buchetul. Totodată, ceremonia religioasă va fi urmată de un dineu conceput de Alain Ducasse, de un bal şi de uriaşe focuri de artificii.

Pe lista invitaţilor se află şefi de stat şi membri ai caselor regale, de la Nicolas Sarkozy la prinţul moştenitor al Spaniei, dar şi celebrităţi ca Naomi Campbell, Karolina Kurkova şi Karl Lagerfeld. Printre participanţi figurează şi principele Radu al României, prinţesa Lia sau Ilie Năstase, cel mai bogat om din Franţa Bernard Arnault, preşedintele companiei LVMH, Leruo Molotlego, un prinţ african sau regina gimnasticii Nadia Comăneci. Şi designerii vestimentari Roberto Cavalli, al cărui iaht navighează deseori prin apele Coastei de Azur şi Giorgio Armani vor participa de asemenea la nuntă. Conform zvonurilor, membri ai caselor regale din Spania şi Suedia urmează să participe la evenimente, însă numele lor nu sunt pe listă.