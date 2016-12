Nuntă în familia Spears!

Se pare că Jamie Lynn, sora mult mai celebrei Britney, urma să se căsătorească vineri, 14 martie, cu logodnicul ei, James Watson. Vedeta din serialul „Zoey 101” şi iubitul ei sunt logodiţi de un an de zile. Deşi este prima căsătorie pentru Jamie, este a doua logodnă. A mai fost cuplată cu Casey Aldridge, cu care are o fiică, Maddie, de patru ani. Jamie Lynn se pare că a vrut să i-o ia înainte lui Britney, care la rândul său ar vrea să meargă la altar cu iubitul ei, David Lucado. Surorile Spears ar trebui să afle că nu este bine ca într-o familie să aibă loc două nunţi în acelaşi an!

Va ploua cu nunţi, însă, şi în familia Olsen. Nu doar Mary-Kate s-a logodit, ci şi sora ei, Elizabeth. Actriţa de 25 de ani i-a spus „da“ iubitului ei, Boyd Holbrook, de 32 de ani, la două săptămâni după ce geamăna accepta cererea în căsătorie a omului de afaceri Olivier Sarkozy, fratele celebrului Nicolas Sarkozy. „Au fost unul lângă altul în ultima vreme, au vorbit mult despre asta”, a declarat o sursă din anturajul starletei. Perechea este împreună de doi ani şi s-a întâlnit pe platourile de filmare la „Very Good Girls”, în 2012, iar de atunci sunt de nedespărţit.