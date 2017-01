„Nuntă mută” la inspecţia lucrărilor din Mamaia

13:47:39 / 26 Aprilie 2014

De ce s-a construit mahalaua Henry Coanda

Foarte multa lume crede ca a fost o fapta buna, in realitate este un beneficiu dublu pe de o parte pentru cei care sunt acolo si pe de alta parte pentru Rechinii imobiliari care vor sa puna mana pe Centrul Vechi al Constantei care dupa cum stiti era populat de populatiile migratoare. Domnul primar nu avea cum sa ii scoata din case deca daca le oferea altceva la schimb. Asa ca a construit acest ansamblu din "bunavointa" lui dar pe banii Constantenilor. Criteriile dupa care se acorda locuinta in acest ansamblu sunt simple, parasesti casa nationalizata primesti locuinta de la primarie. Cine beneficiaza si cine pierde, pai in primul rand pierd cetatenii Constantei care suporta toate cheltuielile si castiga "nevoiasi" care stau binemersi fara sa fie obligati sa isi trimita copii la scoala sau sa isi gaseasca un servici pentru a isi permite macar intretinerea acestei noi locuinte. Asadar cea mai tare afacere pe banii Constantenilor in beneficiul Rechinilor Imobiliari care deja au cumparat drepturile de retrocedare legale sau mai putin legale si isi vor construi restaurante si spatii comerciale in buricul orasului cu banii putini ...sau deloc dupa caz.