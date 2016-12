Filmele „Nunta mută\", în regia lui Horaţiu Mălăele şi „California Dreamin\' (nesfîrşit)\", de Cristian Nemescu, vor reprezenta România la European Union Film Festival (EUFF), organizat în Bangkok şi Ching Mai de Delegaţia Comisiei Europene în Thailanda, în perioada 5 - 29 noiembrie. Potrivit Castel Film Studios, prezenţa României la EUFF beneficiază de sprijinul Ministerului Afacerilor Externe şi al Ambasadei României în Thailanda. Filmele româneşti vor avea cîte două proiecţii în cele mai prestigioase cinematografe din Ching Mai şi Bangkok.

„Nunta mută\" prezintă povestea a doi tineri îndrăgostiţi, care decid să îşi unească destinele într-o zi de joi. În mijlocul ceremoniei se anunţă moartea lui Stalin şi este declarat doliu internaţional de şapte zile. Nuntaşii hotărăsc, însă, să continue distracţia într-un mod mai puţin obişnuit. Din distribuţia lungmetrajului, care marchează debutul în regia de film al lui Horaţiu Mălăele, fac parte Meda Victor şi Alexandru Potoceanu. Premiera filmului în cinematografele din România a avut loc pe 17 noiembrie 2008.

Filmul „California Dreamin\' (nesfîrşit)\" a fost produs de MediaPro Pictures şi, pe lîngă premiul „Un Certain Regard\" la Festivalul de Film de la Cannes din 2007, mai are în palmares alte 12 premii obţinute la diverse festivaluri de film româneşti şi străine. Filmul regretatului Cristian Nemescu prezintă povestea unui tren NATO cu echipament militar care traversează România fără acte de transport, în timpul războiului din Iugoslavia. Trenul este oprit de către şeful gării Căpîlniţa, o localitate din Oltenia pe care soldaţii americani o vor transforma în „satul tuturor posibilităţilor\". Deşi Cristian Nemescu nu a apucat să încheie montajul filmului, acesta din urmă se bucură de un mare succes la public, el cîştigînd şi premiul „Un Certain Regard\".