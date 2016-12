Nuntă princiară în Suedia!

Fiica cea mică a regelui Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei s-a căsătorit sâmbătă, la Stockholm, cu alesul ei, finanţistul anglo-american Christopher O\'Neill, pe care l-a cunoscut la New York. A părăsit Suedia în 2010, cu inima frântă după ce a rupt logodna cu avocatul Jonas Bergstrom, existând speculaţii că acesta a înşelat-o, dar a revenit trei ani mai târziu, pentru o nuntă ca-n poveşti. Chiar dacă nu a fost la fel de fastuoasă ca nunta surorii sale, prinţesa moştenitoare Victoria, ceremonia a fost elegantă şi a atras mulţi reprezentanţi ai caselor regale din Europa şi nu numai. Printre cei 500 de invitaţi s-au numărat prinţesa Takamado a Japoniei, prinţii moştenitori Frederik al Danemarcei şi Haakon al Norvegiei, prinţul Edward al Marii Britanii, prinţul Nikolai al Greciei, dar şi marele duce de Luxemburg. Charlene de Monaco a venit fără soţul ei, Albert al II-lea, dar a atras atenţia cu o rochie elegantă, care îi scotea în evidenţă umerii. Însă nimic nu a putut eclipsa sărutul furat soţului ei, în public, de sora miresei, prinţesa Victoria. Şi apariţia partenerei de viaţă a prinţului Carl Philip, al doilea copil al cuplului regal suedez, Sofia Hellqvist, fostă miss şi model de bikini, a fost una memorabilă. Aceasta a jucat rolul Pippei Middleton, cu o rochie simplă, mulată, care a reuşit să atragă toate privirile asupra ei, în timp ce iubitul îşi conducea mama la altar. Nu a lipsit nici directorul executiv al lanţului de magazine H&M, Karl-Johan Persson, la una dintre rarele sale apariţii mondene.

Prinţesa Madeleine, care împlineşte, astăzi, 31 de ani, este a patra în ordinea succesiunii la tron. Mirele, Christopher O\'Neill, de 38 de ani, nu va primi titlul de prinţ, în urma mariajului, pentru că nu doreşte să devină cetăţean suedez şi nici să renunţe la afaceri. De altfel, cuplul va locui la New York şi nu are de gând să se mute în Suedia. Christopher O\'Neill provine dintr-o familie înstărită, având dublă cetăţenie britanică şi americană. Cu toate acestea, nunta a inclus elemente ale simbolurilor oficiale, cum ar fi ceremonia religioasă în capela palatului regal şi trecerea alaiului de nuntă pe străzile din centrul capitalei Stockholm, pentru ca tinerii căsătoriţi să fie salutaţi de locuitori şi vizitatori, dar şi banchetul la castelul Drottningholm, unde s-a născut prinţesa Madeleine. În Suedia, familia regală are doar un rol ceremonial, dar se bucură de mare respect şi simpatie din partea populaţiei.