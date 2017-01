Nu-ţi achiţi împrumutul la CAR, rămâi fără casă!

Guvernul vine în sprijinul Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor(CARP)! Ieri, Executivul a aprobat un proiect de lege prin care CARP-urile vor putea emite titluri executorii pentru recuperarea împrumuturilor acordate unor pensionari rău-platnici, dar cu termen de graţie şi/sau termene de plată eşalonată. La Constanţa, preşedintele Casei Judeţene de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, Corneliu Enăchescu, vede cu ochi buni măsura Guvernului, în contextul în care de la an la an creşte numărul de debitori din cauza sărăciei în rândul pensionarilor. „În acest an sunt 100 de persoane cărora li s-au făcut popriri pe pensii pentru că nu şi-au achitat la timp împrumutul către instituţia noastră. Noi ne luăm măsuri să nu rămânem în pagubă. Fiecare membru are doi garanţi, iar împrumutul ajunge la maximum 6.000 de lei, nu mai mult”, a declarat Enăchescu. În nota de fundamentare a proiectului se precizează că modificările vor asigura eficientizarea procesului de recuperare a debitelor stabilite în sarcina pensionarilor care au contractat împrumuturi de la casele de ajutor reciproc, dar şi întărirea capacităţii organizaţionale a caselor de ajutor reciproc.