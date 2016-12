O adolescentă din Alba, cîştigătoarea Trofeului Festivalului Cîntecului Popular Mamaia 2009

După trei zile de repetiţii, emoţii şi speranţe, Festivalul Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc - Mamaia 2009, organizat de Consiliul Judeţean Constanţa şi TVR, şi-a desemnat, sîmbătă seară, la Teatrul de Vară „Soveja”, cîştigătorii. Treizeci de concurenţi din toate zonele etnografice ale ţării au evoluat în faţa publicului şi a unui juriu de specialitate, cu scopul de a le oferi iubitorilor de folclor autentic ce au moştenit mai bun şi mai valoros din zestrea culturală a bunicilor şi străbunicilor. Juriul, prezidat de etnomuzicologul Eugenia Florea şi alcătuit din specialişti, a fost atent la calităţile vocale ale interpreţilor, la virtuozitatea instrumentiştilor, dar a ţinut cont şi de autenticitatea portului popular şi valoarea pieselor interpretate. Concurenţii care au participat la secţiunile Solişti Vocali şi Solişti Instrumentişti au fost la înălţimea aşteptărilor şi au încercat să lase emoţiile în culise, pentru a putea evolua aşa cum se cuvine în faţa spectatorilor şi a specialiştilor. La gala de premiere, care a avut loc sîmbătă, Teatrul de Vară „Soveja“ s-a dovedit neîncăpător pentru iubitorii folclorului autentic. Momentele susţinute de grupul de tulnicărese „Moaţele“ din Cîmpeni, judeţul Alba, ansamblul artistic „Doina Gorjului“ şi ansamblul „Plaiuri dobrogene” al Centrului Judeţean Constanţa pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale au precedat gala laureaţilor.

Ina Ioana Todoran a început să cînte în corul bisericii

Trofeul Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc - Mamaia 2009 i-a revenit unei adolescente talentate, Ina Ioana Todoran din judeţul Alba. În vîrstă de numai 16 ani, aceasta va mai avea de aşteptat pînă să conducă maşina Dacia Logan pe care a primit-o drept premiu la acest festival. Ina a impresionat juriul prezidat de etnomuzicologul Eugenia Florea prin calităţile sale vocale, talentul său fiind recompensat şi la alte manifestări de gen. De curînd, aceasta a obţinut trofeul Festivalului „Ileana Rus“, de la Geoagiu Băi, Hunedoara.

„Am început să cînt la biserică, dar cred că talentul îl moştenesc de la bunicul din partea tatălui, care cîntă la vioară, iar bunica mea cîntă în corul bisericii. De acum înainte, o să muncesc mai mult, pentru că acest premiu mă obligă să fac acest lucru“, a mărturisit Ina, cîştigătoarea trofeului. Tînăra se pregăteşte cu profesoara Leontina Fărcaş din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ din Alba. „Vreau să le mulţumesc bunului Dumnezeu şi Maicii Domnului, părinţilor mei şi profesoarei mele Leontina Fărcaş“, a spus Ina Tudoran, pe scena festivalului. Ina studiază la un liceu cu profil real, matematică – fizică, dar în viitor se gîndeşte serios să urmeze cursurile unei facultăţi de arte, cu specializarea canto. „În această carieră, dacă nu eşti pregătit, nu ajungi departe“, este de părere Ina.

La secţiunea Solişti Vocali, Premiul I i-a revenit Stanei Stepanescu din Caraş Severin, care s-a prezentat în concurs cu un costum vechi purtat de trei generaţii. Locul al II-lea i-a fost acordat lui Cătălin Ionuţ Badea, tot din Caraş Severin, iar pe locul al III-lea s-a aflat hunedoreanul Răzvan Arthur Rădos. La secţiunea Solişti Instrumentişti pe locul I s-a clasat Mircea Petre Ardeleanu, la ţambal, care a fost distins şi cu Premiul Presei. „Am avut nişte emoţii incontrolabile la concurs“, a mărturisit tînărul de 20 de ani, care a învăţat să cînte la ţambal de la vîrsta de şase ani, avîndu-l ca profesor pe tatăl său. Mircea Petre Ardeleanu este student în anul al II-lea la Facultatea de Management Turistic şi anul I la Facultatea de Muzică din Timişoara. Premiul al II-lea i-a revenit lui Radu Viorel Nemeş din Bihor (vioară cu goarnă), iar pe locul al III-lea s-a clasat Marian Magheru (fluier) din judeţul Mehedinţi. Valoarea premiilor a fost de 1.500 euro - Premiul I, 1.000 euro - Premiul al II-lea şi 500 euro - Premiul al III-lea.

Premiile Arhiepiscopiei Tomisului şi In Memoriam „Elena Roizen“ le-au revenit dobrogenilor

Premiul special al Arhiepiscopiei Tomisului, acordat în memoria îndrăgitei interprete Valeria Peter Pedrescu - după cum a precizat părintelui secretar eparhial dr. Alin Constantin Boc - i-a fost acordat constănţeanului Marius Cristian Brutaru, elev în anul al III-lea la Seminarul Teologic Ortodox „Sfîntul Dionisie Exiguul“ din Constanţa. Acesta a primit o icoană reprezentînd-o pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus şi o sumă de bani, pentru a-şi putea cumpăra cărţile de care are nevoie la seminar. Un alt premiu special, acordat de către publicaţia „Curentul Internaţional” din Detroit, Statele Unite, care promovează folclorul românesc, i-a fost acordat lui Alin Trocan din judeţul Teleorman. Premiul In Memoriam „Elena Roizen“ - în valoare de 1000 lei - a rămas „acasă“, în Dobrogea, fiind primit de către Adriana Georgiana Sofica, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, care, de altfel, a primit, anul acesta, o menţiune la festivalul care poartă numele doamnei cîntecului dobrogean. „Este cel mai important premiu pentru mine. Este o bucurie şi o onoare că am participat la acest festival“, a spus Georgiana Adriana Sofica. Aceasta a mărturisit că doreşte să urmeze Conservatorul, dar şi o facultate de jurnalism.

Tudor Gheorghe revine la Constanţa

Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc - Mamaia 2009 s-a încheiat cu recitaluri de gală, susţinute de Ion Borcea şi ansamblul de muzică tradiţională românească „Icoane“ şi Tudor Gheorghe, însoţit de taraful său de lăutari. „Trubadurul“, acompaniat de cobza sa, a atras atenţia asupra frumuseţii cîntecului popular românesc, ţinînd foarte mult la exigenţele sale de artist şi nelăsînd publicul să-l „acompanieze“ cu aplauze. Deşi a spus că nu vine vara în concerte pe litoral, maestrul, care a făcut o excepţie cu prilejul acestui eveniment, a ţinut să precizeze: „E o bucurie că am fost invitat de Consiliul Judeţean Constanţa şi de Televiziunea Română, în numele cîntecului popular şi de dragul lui“. „Voi reveni, în curînd, în Constanţa, cu aceeaşi bucurie cu care o fac de fiecare dată“, a conchis maestrul Tudor Gheorghe.

Această ediţie a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc - Mamaia 2009 a fost organizată de Consiliul Judeţean Constanţa şi TVR, printe parteneri aflîndu-se Neptun TV şi Fundaţia Culturală Fantasio.