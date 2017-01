O altă aliniere la normele UE: schimbăm cuştile păsărilor

Fermierii vor investi în acest an peste 100 milioane euro în schimbarea tipului de cuşti în care sunt crescute păsările în fermele româneşti, a anunţat Uniunea Naţională a Crescătorilor de Păsări din România (UNCPR). Amintim că membri din conducerea Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) s-a întâlnit marţi, la sediul autorităţii, cu reprezentanţii UNCPR, în urma căruia s-a stabilit un set de măsuri prin care crescătorii de păsări din România se angajează să depună eforturi pentru ca industria de profil din România să se încadreze şi să se menţină în cadrul reglementărilor europene pe care ţara noastră şi le-a asumat. \"Una dintre aceste măsuri este marcarea suplimentară a ouălor de consum de către producătorii autohtoni, inclusiv cu ziua, luna şi anul producţiei. Această măsură suplimentară este legală şi este agreată şi susţinută de ANSVSA, având în vedere că ea oferă consumatorilor români garanţii în plus privind prospeţimea şi calitatea ouălor româneşti\", se arată într-un comunicat al ANSVSA. Mai mult, conducerea UNCPR l-a informat pe preşedintele ANSVSA că, până la sfârşitul acestui an, crescătorii de păsări români se vor alinia la normele auropene privind cuştile păsărilor de consum de la noi.