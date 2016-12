O altă maternitate complet reabilitată și dotată

Secțiile de obstetrică ginecologie și neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Sfântul Pantelimon” au fost complet reabilitate și dotate cu echipamente moderne. ”Am preluat maternitatea „Sf. Pantelimon“ în martie anul trecut la 15% realizare lucrări de reabilitare și am reușit să o finalizăm într-un timp-record, de un an. Felicit echipa managerială și pe toți cei implicați. Maternitatea „Sf. Pantelimon“ este cea de-a 8-a maternitate complet reabilitată și dotată pe care am bucuria să o inaugurez, după finalizarea maternităților din Oradea, Giurgiu, Iași, Galați, Botoșani, Ploiești și Onești”, a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu. Demnitarul a adăugat, într-un comunicat, că, din cele 20 de secţii de obstetrică şi neonatologie care au început să fie restructurate şi modernizare în cadrul Proiectului cu Banca Mondială început în 2007, aproape trei sferturi (14 maternități) au fost și vor fi finalizate în perioada 2014 - 2015. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ este o unitate sanitară cu o structură de peste 500 de paturi pentru toate specialităţile medicale importante. În 2013, în unitatea sanitară au fost internaţi 30.500 pacienţi. De asemenea, în ultimul an, aici au fost realizate peste 180.000 de consultaţii în ambulator şi camera de gardă şi peste 600.000 de analize medicale. Investiția este de aproximativ 12 milioane de lei, din împrumutul Ministerului Sănătății de la Banca Mondială.