O altă „ţeapă” pentru românii care cumpără prea devreme bilete la concerte!

Putem vorbi de o criză şi pe scene, în această toamnă: după ce, în urmă cu doar cîteva zile, concertul în România al celebrei trupe Simple Minds a fost amînat pentru o dată rămasă încă... necunoscută, iată că şi spectacolul pe care Christopher Uckermann trebuia să-l susţină la Bucureşti a fost anulat, potrivit unui mesaj postat pe site-ul uckermannia.ro. Dezamăgiţii care vor să-şi recupereze banii pe bilete sînt nevoiţi să trimită cereri de rambursare către „Lite Box”, organizatorul acestui show eşuat, în maxim 20 de zile de la data anulării evenimentului (din data de 22 septembrie), conform politicii de ramburs, disponibilă în pagina „Condiţii Generale” a site-ului menţionat.

După ce fusese anunţată, iniţial, pentru data 4 iulie, apoi de 10 septembrie, întîlnirea fostului membru RBD cu fanii din România a fost, în final, anulată. Explicaţia oferită de organizatori, menită să îi „consoleze” pe cei care au făcut imprudenţa să plătească deja biletele, ca şi în cazul celor de la Simple Minds, este aceea că agenda artistului nu permite stabilirea unui eveniment ferm în următoarea perioadă… Chiar şi aşa, cei de la „Lite Box” vorbesc, totuşi, de posibilitatea unei reorganizări a evenimentului, în luna noiembrie.

Christopher Uckermann a devenit cunoscut odată cu trupa RBD şi în continuare, face ravagii în rîndul adolescentelor. Din păcate, faimoasa trupă RBD s-a destrămat, în 2009, susţinînd un ultim turneu european care a cuprins şi România. În luna februarie a acestui an, Christopher şi-a lansat primul single în calitate de artist solo, „Light Up the World Tonight\".