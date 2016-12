O aluniţă poate curma viaţa!

Campania “O aluniţă îţi poate curma viaţa, un consult ţi-o poate salva”, cu ocazia Zilei Melanomului, s-a reluat la Constanţa şi în acest an. Aflată la a cincea ediţie, campania a urmărit consultarea dermatologică gratuită a cît mai multor persoane, la nivel naţional, în vederea depistării la timp a melanomului (cancer de piele). Reprezentanţii Societăţii Române de Dermatologie (SRD) au declarat că, în afara consultului pentru depistarea eventualelor afecţiuni pigmentare ale pielii, pacienţii vor primi şi sfaturi despre riscul expunerii la soare şi cum să se protejeze de ultraviolete. Consultaţiile se vor efectua în mai multe cabinete de specialitate din toată ţara, inclusiv în cabinetele medicale din Constanţa, dar şi în cadrul Clinicii de Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Şeful clinicii, dr. Gheorghe Nicola, a declarat că judeţul nostru este deja un centru de referinţă, Constanţa participând pentru a cincea oară la campanie, de fiecare dată, aceasta fiind un succes.

NUMĂRUL CAZURILOR DE CANCER DE PIELE DIN JUDEŢUL CONSTANŢA ESTE MAI MARE COMPARATIV CU ALTE JUDEŢE, AICI SOARELE FIIND MAI PUTERNIC, INCIDENŢA CEA MAI MARE FIIND ÎN JUDEŢELE DIN SUDUL OLTENIEI

“Chiar dacă această campanie se derulează în fiecare an pe 25 mai, de fiecare dată, noi am continuat şi în următoarele zile, consultând pacienţii doritori”, a afirmat dr. Nicola. Ieri, încă de la primele ore ale dimineţii, la Clinica Dermato-Venerice se prezentaseră primii pacienţi care doreau să afle cât de periculoase sunt aluniţele apărute. „În ultima perioadă mi-au apărut mai multe aluniţe, aşa că am auzit de campanie şi am venit să văd ce-mi spun doctorii”, a spus o pacientă care a recunoscut că are mari emoţii până la aflarea diagnosticului stabilit de către medici. Un alt pacient a venit la consult pentru că s-a speriat de aspectul aluniţelor. Medicul şef îi sfătuieşte pe pacienţii care au aluniţe în număr mare, dar şi de dimensiuni mai mari şi închise la culoare, să evite pe cât posibil expunerea la soare. De asemenea, şi expunerea la lămpile de bronzat este interzisă de către dermatologi, acestea fiind considerate cancerigene. Melanomul sau cancerul de piele ucide anual, la nivel mondial, aproape 37.000 de persoane. În timp, specialiştii au constatat că boala este întâlnită tot mai des, astfel că şi-au îndreptat atenţia şi spre această cumplită maladie.