O anexă a Rock and Roll Hall of Fame, inaugurată la New York

O anexă a celebrului muzeului Rock and Roll Hall of Fame din Cleveland (SUA) va fi deschisă la New York, în Manhattan, a declarat, joi, primarul oraşului, Michael Bloomberg, citat de billboard.com. Anexa, care are o suprafaţă de circa 2.322 de metri pătraţi şi va fi localizată pe Mercer Street, va găzdui Chevroletul din 1957 deţinut de Bruce Springsteen, dar şi o serie de expoziţii diferite, printre care una care conţine locaţiile din New York ce au semnificaţie pentru lumea muzicii. Conform declaraţiilor lui Terry Stewart, preşedinte al muzeului, o altă anexă a Rock and Roll Hall of Fame urmează să fie lansată la Las Vegas, aceasta urmînd să fie axată mai mult pe divertisment, în general. Stewart a mai precizat că urmează să fie selectat un oraş din Orientul Mijlociu pentru lansarea unei a treia anexe a muzeului.

Aceste anexe marchează încercările muzeului de a se dezvolta şi în afara oraşului Cleveland. Conceptul folosit este inspirat de cele alese de alte muzee, precum Guggenheim şi Luvru, mai ales că Rock and Roll Hall of Fame urmează să fie supus unui proces de modernizare, care presupune şi o renovare a interiorului. Rock and Roll Hall of Fame and Museum este un muzeu dedicat istoriei muzicii, reprezentată prin cei mai influenţi artişti, producători şi alte persoane care au avut influenţă asupra industriei de gen, în special din zona rock and roll-ului.