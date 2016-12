O apariţie spectaculoasă

Un vas de pescuit dispărut în urmă cu peste un an, în urma valurilor seismice care au afectat coasta de est a Japoniei, a fost găsit plutind în derivă în apele provinciei British Columbia, după cum au anunţat oficiali canadieni. ”Pare în stare destul de bună, deşi are un strat de rugină pentru că a fost un an pe mare”, a declarat coordonatorul maritim al Centrului de Salvare din Victoria, Marc Proulx. Vasul a fost văzut prima dată de o patrulă aeriană canadiană. Autorităţile au determinat că acesta plutea în derivă, fără ca cineva să se afle la cârmă, din 11 martie 2011. Vineri, Paza de Coastă japoneză a fost contactată de oficiali canadieni şi l-a identificat pe proprietarul vasului. Nava, folosită pentru pescuit de calamari, era ancorată în portul Hachinohe din prefectura Aomori, în data fatidică de 11 martie 2011, când s-a produs devastatorul cutremur urmat de valuri seismice. Autorităţile canadiene monitorizează vasul pentru a detecta eventuale urme de poluare, dar nu au observat scurgeri de combustibil.