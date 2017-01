O bancă britanică oferă carduri de debit copiilor

O bancă din Marea Britanie, Lloyds-TSB, acordă copiilor cu vîrste mai mari de 11 ani carduri de debit cu care îşi pot cumpăra orice de pe Internet, inclusiv ţigări, alcool şi filme pentru adulţi, fără acordul părinţilor, relatează “Daily Mail”. Banca trimite cardurile Visa prin poştă, direct copiilor, fără să îi anunţe şi pe părinţii. Un băiat de 15 ani a folosit acest tip de card pentru a-şi cumpăra de pe Internet ţigări, Viagra şi o carte de identitate falsă. Pînă acum, copiii cu vîrsta între 11 şi 15 ani, care aveau conturi curente, deţineau cărţi de debit restricţionate, care puteau fi folosite doar pentru a extrage bani de la bancomate sau bănci. Noile carduri le permit copiilor să cheltuiască sume importante pe Internet, fără ca părinţii să ştie acest lucru.

Reprezentanţii Lloyds-TSB insistă că este responsabilitatea părinţilor să-şi verifice copiii şi modul în care folosesc cardurile şi spun că există filtre care îi împiedică să folosească site-urile pentru adulţi. Însă copilul de 15 ani nu a întîmpinat niciun obstacol în a cumpăra bunuri vîndute legal doar adulţilor. Părinţii au aflat de produsele achiziţionate de copilul lor doar cînd le-a venit cererea de taxă vamală pentru că ţigările au fost cumpărare din alt stat. Tatăl băiatului a contactat banca Lloyds-TSB, care a recunoscut că şi alţi părinţi s-au plîns de acest lucru. Acesta a acuzat banca că încearcă să “seducă” clienţii de la o vîrstă fragedă. “Ştiu persoane care preferă să îşi schimbe soţul sau soţia, dar nu şi banca. Odată ce băncile au prins un client, îl păstrează pentru restul vieţii. Aceasta este o metodă de a seduce noi clienţi, dar o fac într-un mod iresponsabil şi periculos”, a spus acesta. Reprezentanţii băncii Lloyds-TSB au spus că au lansat această ofertă pentru a face faţă competitorilor.

Majoritatea băncilor din Marea Britanie oferă carduri copiilor sub 16 ani, pe care aceştia le pot folosi doar pentru a retrage bani de la bancomate. Cardurile sînt trimise părinţilor şi nu direct copiilor. “Le-am scris clienţilor sub 16 ani care au cărţi de credit pe care le folosesc doar pentru a retrage bani de la bancomate, pentru a-i înştiinţa că pot obţine un card de debit”, au spus cei de la Lloyds-TSB, care nu ştiu numărul exact de cărţi de debit emise, acesta putînd ajunge la mai multe mii. Totodată, purtătorul de cuvînt al Băncii Lloyds-TSB spune că instituţia are un sistem unic prin care opreşte achiziţionarea de produse de pe site-uri pentru adulţi. “Atunci cînd cardul este folosit pe anumite site-uri, un semnal Visa apare şi tranzacţia este oprită”, a precizat purtătorul de cuvînt. De asemenea, reprezentanţii băncii spun că cei care ar trebui să verifice vîrsta clienţilor sînt comercianţii.