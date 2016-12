O bancă îi ajuta pe bogaţi să evite taxele

SUA au pus sub acuzare Wegelin, cea mai veche bancă din Elveţia destinată clienţilor bogaţi, pentru că a ajutat americani bogaţi să evite plata taxelor pentru cel puţin 1,2 miliarde de dolari, bani ascunşi în conturi bancare din paradisuri fiscale, a anunţat Departamentul Justiţiei. Este pentru prima dată când o bancă din afara SUA a fot pusă sub acuzare de către autorităţile americane pentru ajutarea americanilor să comită evaziune fiscală. Autorităţile americane au pus sub sechestru fonduri de 16 milioane de dolari aparţinând băncii elveţiene UBS, care a acţionat ca intermediar pentru Wegelin. Întrucât Wegelin nu are sucursale în afara Elveţiei, a folosit serviciile altor bănci pentru a se ocupa de banii clienţilor americani.

În 2009, UBS a încheiat un acord amiabil cu SUA pentru a scăpa de o anchetă similară. Banca a plătit 780 de milioane de dolari şi a predat ulterior numele a peste 4.500 de clienţi. Victoria SUA în faţa UBS a reprezentat un moment hotărâtor pentru tradiţia instituţiilor de credit elveţiene de a păstra secretul bancar. Punerea sub acuzare a băncii Wegelin indică o amplificare a presiunii asupra altor zece bănci elveţiene aflate sub investigaţia Departamentului Justiţiei, printre care Credit Suisse, Julius Baer şi Basler Kantonalbank. La finalul săptămânii trecute, Wegelin, bancă înfiinţată în 1741, a vândut operaţiunile din afara SUA.