O bancă importantă îşi pregăteşte ieşirea din România

Royal Bank of Scotland (RBS) România va restructura segmentul de corporate banking, după ce a decis deja să lichideze partea de retail. Potrivit unor surse din piaţă, citate de Capital, banca-mamă analizează acum în ce fel şi dacă va alipi diviziile de corporate şi preferred banking din România la divizia de core business a grupului. „Noua strategie a băncii presupune vânzarea, în cursul unui an, un an şi jumătate, a diviziei de retail a băncii către terţi investitori. De asemenea, planul permite vânzarea pe bucăţi a portofoliului de retail, în aşa fel încât clienţii încadraţi într-o clasă de risc mai ridicat să poată fi vânduţi cu un discount mai mare, de 10 sau chiar 20%. Aparent, clienţii din zona de retail nu pot fi afectaţi de o astfel de tranzacţie. Totuşi, impactul poate fi unul important. Principalele modificări la care pot fi supuşi clienţii de retail sunt schimbările nivelului de dobândă şi de comisioane, în funcţie de politica viitorului cumpărător, care poate fi bancă, fond de investiţii, instituţie financiară nebancară sau recuperator de creanţe”, potrivit aceloraşi surse. Pe partea de restructurare, strategia RBS prevede reţinerea sucursalelor cu activitate relevantă pentru activitatea de corporate. În prezent, banca trece printr-un proces de dezintermediere, de reducere a portofoliului de credite şi de oprire a creditării pe anumite segmente.