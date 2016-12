O bandă de pensionari italieni s-a folosit de români pentru a fura din magazine

Un grup de persoane vîrstnice din Genova este acuzat că s-a folosit de tineri români pentru a fura din centre comerciale. Cel mai în vîrstă membru este Ugo şi are 96 de ani, dar nici complicii săi nu sînt nişte tinerei. Majoritatea au între 70 şi 80 de ani. Cei 15 membri ai grupului au fost prinşi în urmă cu cîteva zile, de poliţia din Genova. De cîteva săptămîni, magazinele din Genova erau jefuite de mici grupuri (majoritatea formate din români) care luau produse menajere, alimentare şi alte obiecte mici. Intrigaţi, poliţiştii i-au urmărit pe hoţi, descoperind că aceştia duceau prada unor bătrîni, într-un parc public. Acolo, aceştia revindeau produsele la jumătate de preţ. “Ce vreţi, cu pensia mea nu mă pot descurca”, a explicat Ugo pentru cotidianul “La Stampa”. “Nu am suficienţi bani pentru mîncare. Eu, care am muncit toată viaţa şi mi-am plătit impozitele, nu mi-aş fi imaginat niciodată că voi ajunge ca la 90 de ani să am probleme cu justiţia”, a subliniat acesta. “Mergem în parcurile publice pentru a nu mai fi singuri şi pentru a ne întîlni cu prietenii încă în viaţă. Apoi am intrat în vorbă cu aceşti tineri. Ei ne aduceau marfa. Cu o pensie de 500 de euro nu poţi trăi”, a explicat un alt pensionar.

Complicii români le aduceau în general pîine, cafea, produse de patiserie şi legume, dar şi busuioc, pentru sosul pesto. Zvonul s-a împrăştiat repede printre bătrînii din parc şi numărul clienţilor a crescut. Unii începuseră să ceară chiar şi puţin somon, o sticluţă cu parfum sau obiecte electrocasnice de mici dimensiuni.