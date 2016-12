O „bijuterie” de grădiniţă pentru preşcolari

INAUGURARE Zi importantă pentru aproximativ 100 de copii din localitatea Ostrov, care, la început de an şcolar, au intrat în „casă” nouă. Administraţia locală a inaugurat, ieri, noua grădiniţă din localitate, construită în faţa sediului Primăriei. Inaugurarea a fost făcută de primarul comunei, Niculae Dragomir, şi de senatorul social democrat de Constanţa Nicolae Moga, care a declarat că noua grădiniţă este o „bijuterie”. „Clădirea în care funcţionează grădiniţa din Ostrov are toate standardele de calitate şi trebuie luată drept model pentru toate administraţiile locale”, a spus Moga. Pe de altă parte, primarul din Ostrov a afirmat că noua grădiniţă are şase săli de clasă, unde vor învăţa 130 de copii. „Până nu demult, grădiniţa funcţiona în una din sălile Căminului Cultural. Şi, atunci, s-a simţit nevoia de a se construi o nouă grădiniţă, pentru că numărul preşcolarilor este în creştere”, a spus Niculae Dragomir.

PROIECT INTEGRAT În schimb, primarul a adăugat că în locul grădiniţei din Căminul Cultural va fi amenajat Muzeul sătesc, deoarece Ostrovul are o istorie bogată. Dragomir a adăugat că şi construirea noii grădiniţe şi înfiinţarea muzeului sătesc fac parte dintr-un proiect integrat, care mai cuprinde, printre multe altele, asfaltarea a 10 străzi din localitatea Ostrov, care au legătură cu DN3. „Asfaltarea celor 10 străzi se va face după ce se vor finaliza lucrările de introducere a reţelei de canalizare”, a spus Dragomir. În fine, potrivit primarului, pentru acest proiect integrat, Primăria a primit în total de la UE 2,5 milioane de euro, la care se adaugă cofinanţarea administraţiei locale, care se ridică la aprox. 2,6 milioane de lei.