O biografie cu potenţial distrugător pentru Goldie Hawn

Detalii intime din viaţa de familie a actriţei Goldie Hawn vor fi date publicităţii odată cu o carte scrisă de fostul său soţ, muzicianul Bill Hudson, în vârstă de 61 de ani. Volumul intitulat ”So You Are a Star”, în traducere, Deci eşti o vedetă, mai are nevoie de un editor pentru a vedea lumina tiparului. În carte sunt povestite elemente neconvenţionale ale căsniciei deschise dintre cei doi, ce a durat patru ani.

Goldie Hawn şi Bill Hudson s-au căsătorit în anul 1976. Fostul soţ al vedetei relatează, spre exemplu, despre o conversaţie avută cu actorul George Segal, care i-a mărturisit deschis că actriţa are reputaţia de a fi mereu gata de petrecere la Hollywood. De asemenea, Bill Hudson susţine că fosta sa soţie i-a mărturisit că îşi doreşte o căsnicie deschisă, ceea ce presupunea relaţii şi cu alţi bărbaţi: ”Eşti sufletul meu pereche... doar că eu am crezut întotdeauna într-un mariaj deschis”, i-ar fi spus, la un moment dat, Goldie Hawn. Bill Hudson o mai acuză pe Goldie Hawn că după divorţ i-ar fi restricţionat accesul spre cei doi copii pe care îi au împreună, Kate, care avea să ajungă la rândul ei actriţă şi Oliver. Agentul muzicianului, Diane Nine, a caracterizat dezvăluirile din carte drept ”explozive”.

În anul 1983, la trei ani după despărţirea de Bill Hudson, Goldie Hawn l-a întâlnit pe actorul Kurt Russell, pe platourile de filmare ale producţiei ”Swing Shift” şi de atunci formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. De altfel, Kurt Russell este şi cel care i-a crescut pe copiii lui Goldie Hawn, care îl recunosc drept tată. Goldie Hawn, ajunsă la vârsta de 65 de ani, refuză să comenteze aceste acuzaţii. Impresara sa a declarat că aceasta speră ca măcar prin cartea sa, Bill Hudson să se apropie de copiii săi.