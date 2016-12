O boală grea

Adolescenta Hayley Okines suferă de Sindromul Hutchinson-Gilford progeria, o boală ce o face să îmbătrânească prematur, iar doctorii i-au spus că nu va trăi decât până la 13 ani. Dar Hayley a împlinit acum 14 ani şi a reuşit chiar să-şi publice autobiografia. În cartea ei, scrisă cu ajutorul mamei sale, Hayley Okines vorbeşte despre trăirile normale ale unui adolescent, pasiunile pentru starurile din muzică sau neplăcerile provocate de şcoală. Cititorul are însă şi o viziune unică în viaţa unui copil ce îmbătrâneşte de opt ori mai repede, ajungând acum, la 14 ani, să aibă corpul unei bătrâne de 105 ani. În ciuda condiţiei sale, Hayley este optimistă. ”Mama spune că sunt una la opt milioane, din cauza bolii de care sufăr. Eu simt că am un plan pentru viitor. Cred că poate mă voi căsători atunci când voi creşte mai mare. Dar mama spune că alesul trebuie să fie unul special, care să vadă dincolo de boala mea”, declară Hayley. În scurta sa viaţă, Hayley a reuşit să-şi îndeplinească un vis, l-a întâlnit pe cântăreţul său preferat, Justin Bieber. Acum, Hayley a fost înscrisă într-un studiu medical la Boston, alături de alţi doi copii care suferă de progeria, iar familia este optimistă privind şansele ei de supravieţuire. Mama lui Hayley, Kerry Okines, în vârstă de 37 de ani, ştie totuşi că fiica ei este conştientă de boala pe care o are, mai ales după ce de curând şi-a luat adio de la un prieten care a murit la 14 ani, şi el suferind de Hutchinson-Gilford progeria. La nivel mondial se estimează că 74 de copii suferă de această boală rară.