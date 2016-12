O broască țestoasă unică în România, descoperită la Vadu

Auzim despre schimbările climatice non-stop, însă arareori realizăm care sunt efectele reale ale acestor modificări. Totuși, Universul are grijă să ne amintească faptul că orice facem are impact major asupra mediului înconjurător. Un asemenea semnal am primit cu toții marți dimineață, când un pescar din Vadu a găsit în mare o broască țestoasă nemaivăzută până acum în țara noastră. Animăluțul a venit în Marea Neagră tocmai din Mediterana, păcălit fiind de curenții calzi.

În fiecare zi se vorbește despre încălzirea globală, dar se întâmplă destul de rar să realizăm impactul important pe care îl are asupra noastră. Însă, din când în când, Universul are grijă să ne arate că orice mică mișcare pe care o facem influențează radical mediul înconjurător. Un pescar din Vadu a făcut, în dimineața de marți, 6 septembrie, o descoperire impresionantă în mare. El a găsit o broască țestoasă de 41 de kilograme, nemaiîntâlnită la noi în țară. Este vorba despre un exemplar care face parte din specia „Caretta Caretta“ și care a ajuns la noi tocmai din Marea Mediterană, fiind păcălit de curenții calzi. Pentru că nimic nu e întâmplător în Univers, descoperirea inedită, o premieră la noi în țară, a fost făcută în apropierea Pescăriei „Broasca” din Vadu. Exemplarul a fost dus de urgență la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) Constanța, pentru a fi examinată de specialiști. „Am fost sunat de un pescar care mi-a spus că în năvod a rămas blocată o broască țestoasă uriașă, aflată în pericol de înec, dat fiind faptul că aceste animale respiră aer atmosferic. În timpul examinării am observat că are leziuni pe plastron (partea inferioară a corpului - n.r.) și are o stare alterată din cauza faptului că nu s-a putut hrăni cât timp a stat în Marea Neagră”, a declarat directorul CMSN, Adrian Bîlbă, biolog și medic veterinar.

DE UNDE A VENIT BROASCA ȚESTOASĂ

Bîlbă a explicat că, cel mai probabil, broasca a ajuns în Marea Neagră din Marea Mediterană, fiind păcălită de curenții calzi. Cu toate acestea, spune Bîlbă, viețuitoarea nu se poate adapta acestei zone. „Are nevoie de o mare cu fund pietros, în care să se poată hrăni, să găsească moluște, crustacee și tot felul de mici animale care trăiesc în astfel de condiții și care să permită adaptarea acestei broaște țestoase. Exemplarul face parte din specia „Caretta Caretta“ sau „broasca cu cap de buștean”. Se găsește mai mult în Marea Mediterană. Cea mai apropiată zonă în care se găsesc broaște din această specie este insula Zakynthos din Grecia, unde există o rezervație de Caretta Caretta”, a mai explicat directorul CMSN, care a adăugat că exemplarul găsit la Vadu este destul de mic, în comparație cu alte astfel de animale. „Broaștele din această specie pot să ajungă până la 200 - 300 de kilograme, chiar și 500. Diametrul poate fi de până la doi metri. Este broasca cea mai comună mărilor și oceanelor. Înoată cu zeci de kilometri la oră, în jur de 30 de mile marine. Atunci când ajung la dimensiuni mari, în mod normal, exemplarele din această specie părăsesc și Marea Mediterană, pentru că, practic, „le rămâne mică”. Merg în Atlantic și ajung în Marea Sargaselor, care este un alt loc de înmulțire pentru aceste animale”, a adăugat Bîlbă.

CE SE VA ÎNTÂMPLA CU EXEMPLARUL GĂSIT

Broasca țestoasă descoperită marți dimineață a fost pusă într-un bazin de 200 de metri cubi de la Delfinariu. Va rămâne în acel loc până când conducerea CMSN în colaborare cu reprezentanții Facultății de Biologie și cu cei de la organizațiile nonguvernamentale pentru protecția mediului (Mare Nostrum și Oceanic Club) vor găsi o soluție de relocare a broaștei în mediul ei natural. Înainte de toate, însă, medicii, biologii și îngrijitorii se ocupă de starea de sănătate a țestoasei, căreia trebuie să i se vindece leziunile. Un alt animăluț rar a fost găsit tot marți, pe o plajă din Năvodari. Este vorba despre un crab american albastru. Și acest exemplar a fost dus la CMSN, unde a fost consultat de specialiști.

Vezi video aici:

https://youtu.be/yC04a68MbgE

https://youtu.be/Wb6nWhyPtyw