O cafea... mortală

Dorința consumatorilor de cafea de a se revigora cât mai rapid sorbind din licoarea aromată a dat o idee de milioane unei companii new-yorkeze, care a produs un sortiment de cafea cu cel mai mare conținut de cofeină din lume, adică de două sute de ori mai ridicat față de brandurile existente pe piață. Un pachet de cafea Death Wish, având o greutate de circa jumătate de kilogram, se vinde la preţul de 19,9 dolari. Conţinutul este 100% natural, dat fiind faptul că boabele au fost crescute în mediu organic. Death Wish are o aromă similară cu cea a cafelei Arabica, însă conţinutul de cofeină este mai mare, deoarece boabele sunt mult mai prăjite. Cei care s-au grăbit să testeze noul brand de cafea s-au declarat extrem de satisfăcuți atât de revigorarea extraordinară pe care au simțit-o după o ceașcă de Death Wish Coffee, cât și de aroma foarte plăcută a acesteia. Extrem de atenți cu consumatorii lor, producătorii Death Wish Coffee le oferă acestora posibilitatea de a-şi primi banii înapoi, dacă nu sunt mulţumiţi de cafeaua pe care au cumpărat-o.