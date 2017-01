O campanie… elegantă

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a apreciat ieri, după şedinţa Biroului Permanent al Camerei, că, în perioada campaniei electorale pentru europarlamentare, nu îşi doreşte ca în Parlament să fie folosit un limbaj violent. El le-a cerut colegilor parlamentari să nu se jignească până pe 25 mai: „Este o perioadă foarte sensibilă şi nu doresc ca Parlamentul României să fie un generator de limbaj violent. Am cerut să păstrăm aceeaşi atitudine pe care am avut-o în Săptămâna Mare până pe 25 mai. Cred că ar fi un lucru productiv şi, dacă vreţi, un pas înainte în evoluţia societăţii româneşti, dacă am putea să reuşim până pe 25 mai să nu ne jignim, fie în interiorul Parlamentului, fie afară, pentru ca după aceea să venim aici pe la colţuri, să ne întâlnim ca parlamentari şi să ne cerem scuze că nu ştiu ce a fost obligaţie de partid. Sper să reuşesc acest lucru împreună cu liderii grupurilor parlamentare“. Zgonea a amintit că sâmbătă începe oficial campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Anul acesta, scrutinul a căpătat o altă greutate pentru liderii politici. Campania electorală va fi una cu miză şi, cu siguranţă, cuvintele politicienilor se vor situa între rugăciune, uneltire, hachiţe extravagante şi libertinaj lingvistic. Şi Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) se pregăteşte pentru alegeri, membrii instituţiei stabilind deja regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. Aşa că nu doar Zgonea va fi cu ochii pe limbajul parlamentarilor.