O carte împrumutată de Washington de la bibliotecă, returnată după 221 de ani

O carte pe care George Washington a împrumutat-o de la New York Society Library a fost returnată după 221 de ani, fiind de fapt înlocuită cu un alt exemplar, de personalul din casa primului preşedinte al SUA din Virginia. George Washington a împrumutat volumul ”The Law of Nations”, de Emer de Vattel, de la New York Society Library, pe când biblioteca se afla în aceeaşi clădire cu guvernul federal din Manhattan. Volumul a fost scos din bibliotecă, potrivit înregistrărilor instituţiei, pe 5 octombrie 1789. Taxa acumulată pentru întârzierea returului ar fi fost de 300.000 de dolari, însă nu a fost plătită. Dispariţia cărţii a ieşit la iveală când biblioteca şi-a refăcut înregistrările din perioada 1789 - 1792, în care este consemnată istoria împrumuturilor făcute de personalităţi precum George Washington, John Adams, John Jay, Aaron Burr, Alexander Hamilton, George Clinton şi alţii. Însă dispariţia volumului împrumutat de Washington nu a fost făcută publică până de curând, când a fost semnalată într-un articol din ”New York Daily News”. La câteva zile după ce au aflat, angajaţii din casa lui Washington din Virginia - Mount Vernon - s-au oferit să înlocuiască ”Law of Nations” a lui Vattel cu o copie din aceeaşi ediţie, au precizat reprezentanţii bibliotecii. New York Society Library a marcat evenimentul printr-o ceremonie în timpul căreia volumul a fost expus.