O casă din România a fost vândută, în premieră mondială, în moneda virtuală Mcoin

O casă din județul Arad a fost vândută, în premieră mondială, conform participanților la tranzacție, exclusiv în moneda virtuală Mcoin, lansată de câteva luni, iar fostul proprietar a încasat 55.000 de monezi, echivalentul a 20.000 de euro, sperând că valoarea lor va crește rapid. Tranzacția a avut loc aseară, iar vânzătorul și cumpărătorul afirmă că este o premieră mondială comercializarea unui imobil în moneda Mcoin, care a fost lansată în urmă cu câteva luni. Casa este situată la câțiva kilometri de municipiului Arad și are o suprafață de 90 de metri pătrați. Este formată din living, bucătărie deschisă, un dormitor și o baie, dar are și parcare. Vânzătorul, arădeanul Gelu Roman, a declarat, astăzi, că tranzacția a avut loc ieri, în fața unui notar, iar contractul prevede că plata se face în moneda virtuală. Arădeanul a încasat 55.000 de Mcoin, care în acest moment valorează aproximativ 20.000 de euro. Gelu Roman a spus că are încredere că această monedă va deveni tot mai valoroasă, iar tranzacția îi va aduce, în cele din urmă, o sumă echivalentă cu câteva sute de mii de euro. Pentru tranzacție s-au folosit două computere pe post de ”portofele virtuale”, astfel că de la momentul plății până când vechiul proprietar a încasat suma au trecut câteva secunde. ”Este prima vânzare online pe Mcoin la nivel global. Am primit mai multe oferte pentru casă, dar cea mai interesantă mi s-a părut aceasta pentru că Mcoin are un potențial foarte mare de creștere, ținând cont că la două luni și jumătate de la lansare de la 0,1 eurocenți a ajuns la 0,5 eurocenți. În mai puțin de un an cred că va avea o valoare în euro cu două cifre”, a declarat Gelu Roman. El a adăugat că banii virtuali pot fi tranzacționați pe platforma online special creată și pot fi convertiți în euro, dar că preferă să aștepte creșterea valorii, după modenul Bitcoin.