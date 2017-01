O casă dintr-un sat brăilean a fost furată cu totul

Un brăilean stabilit în București a avut parte de un șoc atunci când s-a întors după doi ani la casa de la țară. Acesta a constatat că imobilul lipsea complet, în loc fiind un lan de porumb. Bărbatul povestește că a crezut inițial că a greșit localitatea atunci când a mers la Vădeni, însă și-a dat seama ulterior că toată casa a fost furată, sunând la Poliție pentru a reclama fapta. Proprietarul crede că după ce localnicul care avea grijă de casă a încetat din viață, alți vecini au spart casa și au făcut-o să dispară bucată cu bucată. „Un vecin care a murit avea grijă de casă si se ducea din când în când pe acolo. Până acum doi ani mergeam în fiecare an, însă am avut alte probleme și nu am mai trecut pe acolo. Vecinii au spart casa, au cărat tot si după aia s-au gândit că le trebuie și fierul din pereți. Până și fântâna au distrus-o. De gard nu mai zic, că m-am învârtit vreo 20 de minute pe acolo până mi-am dat seama. Credeam că am greșit satul", a declarat bărbatul. Polițiștii au deschis dosar penal pentru furt, urmând ca cercetările să fie continuate pentru stabilirea făptașilor.