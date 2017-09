O categorie de bugetari ar putea ieși mai devreme la pensie!

Social democrații par să fie într-o continuă campanie electorală. Asta deoarece, de la mic la mare, pesediștii le tot promit românilor că vor întoarce banii cu lopata. Deși au recunoscut că bugetul statului nu prea poate să susțină măsurile lor extravagante, social democrații au anunțat că, pe lângă salarii mai mari, unii dintre bugetari vor putea să se pensioneze mai devreme. PSD-istul Virginel Iordache a declarat, în cadrul unei emisiuni la o televiziune locală din Bucovina, că are în vedere o iniţiativă în vederea sprijinirii cadrelor didactice, respectiv Legea pensionării anticipate a profesorilor, notează observator.ro. Iordache se referă în proiectul său la profesorii care au gradul didactic 1 și peste 30 de ani vechime și care ar putea să iasă la pensie la 62 de ani. Iordache afirmă că, prin această lege, cadrele didactice se vor putea pensiona anticipat fără să fie penalizate. „Am în vedere faptul că sunt profesori care au 40 de ani vechime. La un moment dat, munca cu elevul nu este ușoară. Este uzură psihică extraordinară și mulți dintre colegii mei clachează la un moment dat. Decât să mergi în fața clasei și să apari în ipostaze care nu sunt tocmai măgulitoare pentru omul-profesor și pentru calitatea de profesor, prefer să ajut profesorul acesta să meargă la pensie mai repede, cu trei ani înainte”, a explicat Iordache, potrivit newsbucovina.ro, citat de observator.ro. Parlamentarul PSD a menționat că, pentru inițierea acestui proiect, a discutat și cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii (CNP). „În discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Casa Națională de Pensii, aceștia mi-au reproșat că s-ar aduce prejudicii la bugetul CNP. Le-am replicat și am chemat un reprezentant al ministerului și am dovedit cu cifre că numărul profesorilor care solicită prelungirea activității după 65 de ani este de 10 ori mai mare decât numărul profesorilor care solicită pensionarea anticipată”, a spus Iordache. Senatorul sucevean a subliniat că această lege face ca, în anumite situații, cadrele didactice să poată solicita pensionarea anticipată. „Prefer ca omul să iasă demn la pensie”, a conchis senatorul PSD.

Inițiativa parlamentarului PSD este lăudabilă, în condițiile în care cadrele didactice au salarii foarte mici raportat la volumul și importanța muncii prestate. Cu toate acestea, este greu să credem că proiectul va vedea lumina tiparului, în condițiile în care pesediștii nu sunt în stare să-și respecte în totalitate promisiunile din campania electorală pentru alegerile parlamentare. Dar vom trăi și vom vedea!

CÂT VA AJUNGE PUNCTUL DE PENSIE?

Dacă tot am vorbit de vârsta de pensionare, ei bine, și președintele PSD, Liviu Dragnea, are vești în această direcție. Liderul social democrat a declarat, recent, că punctul de pensie va ajunge la 1.775 până în 2020. În ceea ce privește Legea pensiilor, Dragnea a declarat că, în acest moment, sunt trei variante, care vor fi discutate în coaliție. „Ce ne interesează este faptul să se pună ordine în sistem, astfel încât pensiile să crească și să se respecte în mod judicios principul contributivității. Cel mai important este acela de a avea un punct de vedere structurat, după care vom prezenta această lege. Este foarte important să eliminăm nedreptățile în condițiile în care nu avem niște reguli coerente, iar de-a lungul anilor nimeni nu a avut curajul să aibă o abordare serioasă asupra legii pensiilor, complexă. În privința modificării vârstei de pensionare, va fi o discuție pe care o vom avea. Trebuie argumente serioase pentru a modifica vârsta de pensionare, trebuie să fie niște reguli clare, simple, de bun simț și care trebuie să fie înțelese de oameni. Cert este că nicio pensie nu va scădea", a mai declarat Liviu Dragnea.