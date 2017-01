O celebritate a artelor marţiale, la Mamaia!

Practicanții de karate kyokushin, kickbox și MMA care participă în aceste zile la seminarul de la Mamaia primesc, începând de ieri, sfaturi și indicații din partea unei celebrități a artelor marțiale, brazilianul Francisco Filho. În vârstă de 43 de ani, Filho este o adevărată legendă a sporturilor de contact, fiind campion de K1 în 2000 și unul dintre cei 19 luptători din lume care au reușit să treacă de testul celor 100 de centuri negre, care constă într-o luptă de o sută de reprize cu o sută de deținători ai centurii negre. Prima persoană care a trecut acest test a fost chiar fondatorul stilului, Masutatsu Oyama, 10 DAN kyokushin.

ÎNVINGĂTORUL UNOR SPORTIVI CELEBRI DIN K1. „Artele marțiale nu reprezintă numai forță fizică, ci și forță interioară. Viața unui luptător este scurtă, dar el poate continua să se antreneze, nu numai pentru lupte, ci și pentru propria dezvoltare. Am venit la Mamaia pentru a împărtăși din experiența pe care am acumulat-o în toți acești ani de carieră”, a declarat Francisco Filho. Retras din activitate în 2004, după 19 ani la cel mai înalt nivel, Francisco Filho este deținătorul centurii negre 6 DAN în kyokushin. La 1,88 m și 108 kg, brazilianul a uimit lumea artelor marțiale prin victoriile răsunătoare obținute asupra unor alți sportivi de legendă ai kickbox-ului: Andy Hug (în 1997), Ernesto Hoost (în 1999), Cyril Abidi (în 2000), Stefan Leko (în 2000), Alexey Ignashov (în 2001), Peter Aerts (în 2001, sportivul olandez este considerat cel mai mare luptător din toate timpurile în kickbox şi este încă în activitate, la vârsta de 44 de ani) şi Remy Bonjasky (în 2004). Francisco Filho are 25 de meciuri disputate la cel mai înalt nivel în K1, dintre care 16 victorii (9 prin KO), şapte înfrângeri (2 prin KO) şi două lupte încheiate la egalitate.

Francisco Filho, supranumit “Chiquinho”, va superviza și examenul de centură neagră pe care îl vor susţine sâmbătă zece sportivi români. „Am mai fost în România în urmă cu douăzeci de ani, dar nu îmi aduc aminte prea multe lucruri. Peste tot în lume sunt oameni puternici, iar în România, de asemenea. Sunt luptători foarte buni în kata şi cred că se află la un nivel ridicat, ca și la kumite, de altfel. Sunt divizii diferite și în K1 și am văzut că sunt destui luptători buni care prin muncă, disciplină și seriozitate pot să depășească fiecare obstacol”, a precizat fostul campion de K1.

Filho a ajuns la Constanța la invitația președintelui Federației Române de Arte Marțiale, Dorel Bulearcă, posesorul centurii negre 5 DAN. „Este o onoare să-l avem alături de noi pe Francisco Filho, unul dintre cei mai titrați luptători de kyokushin karate. Este cam singurul din lume care a făcut un test cu 200 de centuri negre, o sută în Brazilia și o sută în Japonia. Sportivii noștri sunt și ei bine inițiați în kyokushin, tind spre perfecțiune și își doresc cu toții să calce pe urmele marilor maeștri, așa cum este și Filho. Seminarul este și o selecție pentru un lot de elită de copii şi lotul național de juniori și seniori, mai ales că la anul va avea loc, la București, Campionatul European de karate kyokushin”, a mărturisit shihan Dorel Bulearcă.