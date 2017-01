O ciupercă mutantă ameninţă SUA

● Rată a mortalităţii umane de 25% ● O ciupercă tropicală rară, potenţial letală, care produce infecţii pulmonare, a infectat zeci de oameni şi animale pe coasta de nord-vest a Pacificului şi cercetătorii avertizează că s-ar putea răspândi, relatează CNN. Ciuperca, denumită Cryptococcus gattii (sau C. gattii), a infectat, în ultimii cinci ani, zeci de oameni şi animale - inclusiv pisici, câini şi delfini - în Washington şi Oregon. Deşi este rară, ciuperca are o rată a mortalităţii de 25% în rândul oamenilor care s-au infectat. Simptomele infecţiei sunt dureri pectorale, tuse persistentă, insuficienţă respiratorie, febră şi pierdere a greutăţii. Ciuperca poate provoca meningită, dar poate fi tratată totuşi cu medicamente antifungice. C. gattii este prezentă în sol şi copaci, dar experţii nu au reuşit să determine cum pătrunde în căile respiratorii umane şi nici care este perioada de incubaţie. O echipă de cercetători în genetică şi microbiologie de la Universitatea Duke a descoperit o tulpină nouă şi deosebit de periculoasă a ciupercii. Tulpina, izolată în Oregon, este extrem de virulentă. ”Deocamdată ameninţarea e mică, dar pe măsură ce numărul cazurilor creşte, ar putea deveni un motiv de îngrijorare”, spun cercetătorii. Noua tulpină ar putea contamina California de Nord şi alte regiuni învecinate, spun cercetătorii. Alte variante de tulpini ale ciupercii au fost depistate la oameni în San Francisco şi Los Angeles şi în cavitatea nazală a unui delfin la San Diego.

● Ciupercă de import ● Ciuperca îşi are originea la tropice, dar s-ar putea să fi fost adusă în America de Nord odată cu importurile de plante sau copaci, spun experţii. Prezenţa ei a fost semnalată prima dată pe continentul nord-american în 1999, în Vancouver Island, în largul coastelor British Columbia, unde în cele din urmă a infectat peste 200 de oameni, iar rata mortalităţii a fost de 9%. Din Canada, ciuperca a trecut probabil în SUA undeva înainte de 2005, când au fost înregistrate primele infecţii în Washington şi Oregon. Noua tulpină descrisă de cercetătorii de la Universitatea Duke pare să fi suferit mutaţii relativ recent şi apare atât la oameni, cât şi la pisici, câini şi alte animale. În trecut, C. gattii părea să provoace probleme în special oamenilor cu sistem imunitar deficient, cum ar fi cei infectaţi cu HIV, dar noua tulpină provoacă simptome respiratorii şi meningite şi la oamenii sănătoşi. Deşi nu se ştie cum se contaminează oamenii, cercetătorii consideră puţin probabilă contaminarea interumană sau între oameni şi animale şi, de aceea, specialiştii consideră că ciuperca mutantă nu se răspândeşte la bordul avioanelor sau al altor mijloace de locomoţie.