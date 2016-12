O clasă întreagă, corigentă la matematică

Toţi cei 33 de elevi ai unei clase a XII-a de la Liceul din Turceni au rămas corigenţi la matematică pe primul semestru al anului şcolar, dirigintele acestora, care este şi profesorul de matematică, declarând, ieri, că elevii au fost total dezinteresaţi de materia respectivă. Profesorul Ion Pasăre afirmă că, în primul semestru al actualului an şcolar, elevii au fost mult mai interesaţi de petreceri şi obţinerea permisului de conducere, matematica fiind ultima lor preocupare. "Parcă e un făcut la clasa aceasta, dar aproape toţi au fost născuţi între septembrie şi ianuarie şi au ţinut-o numai din majorat în majorat. De asemenea, aproape toţi au luat permis de conducere, pentru că au urmat cursurile la şcolile de şoferi, iar de matematică nu i-a interesat câtuşi de puţin", a declarat profesorul de matematică. Acesta a spus că la sfârşitul primului semestru a încercat să îi ajute măcar pe unii elevi să promoveze cu media 5,00, însă nici aceştia nu au ştiut să rezolve un exerciţiu de clasa a VII-a. "Le-am dat cât s-a putut de simplu, le-am sugerat şi răspunsurile doar ca să văd cât sunt de neştiutori şi niciunul nu a fost în stare să spună răspunsul corect. Au picat toţi, iar apoi au început să vină să mă întrebe dacă facem meditaţii. Le-am spus că meditaţii aş putea face doar dacă au nelămuriri pentru admiterea la facultate, nu pentru ceea ce nu învaţă de la clasă", a mai precizat Ion Pasăre. Directorul Liceului din Turceni, Octavian Vladu, a declarat, la rândul său, că, pe parcursul celui de-al doilea semestru şcolar, el sau alt profesor de matematică vor superviza orele de la clasa a XII-a D, conducerea unităţii de învăţământ având dreptul la un astfel de demers. "Este ceva inedit şi pentru noi, mai ales că anul trecut am avut o promovabilitate foarte bună la Bacalaureat. Acum, din ce am discutat cu elevii, ei au fost mai interesaţi de reţelele de socializare şi de petreceri, lăsând matematica în seama altora. Au timp să îşi revină, depinde doar de ei dacă se apucă să înveţe sau rămân cu acelaşi nivel de cunoştinţe", a afirmat directorul Octavian Vladu. Elevii clasei menţionate au susţinut, în aceste zile, examenele de simulare a Bacalaureatului, notele de la lucrările lor urmând să fie cunoscute la sfârşitul săptămânii viitoare. Cei mai mulţi dintre ei au declarat conducerii unităţii de învăţământ că au rezolvat multe dintre exerciţiile de la proba de matematică, directorul liceului menţionând că, în cazul unor note proaste, aceştia vor da Bacalaureatul, în cel mai fericit caz, în sesiunea din toamnă, dacă până atunci reuşesc să promoveze clasa a XII-a.