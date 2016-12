O comisie internaţională de experţi va analiza situaţia Porţii Sărutului

Premierul Victor Ponta spune că Guvernul va finanţa o comisie internaţională de experţi care să prezinte un punct de vedere privind modul în care se prezintă Ansamblul Monumental Calea Eroilor după restaurarea Porţii Sărutului, proiectantul susţinând că opera a devenit galbenă după spălarea sub presiune. Ponta a participat sâmbătă, la Târgu Jiu, pentru circa o oră, la un simpozion organizat de autorităţile locale cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental Calea Eroilor, realizat de Constantin Brâncuşi, ocazie cu care a vizitat şi Poarta Sărutului, parte a ansamblului respectiv. "Mă aşteptam să o găsesc dărâmată, după ce am văzut la RTV! Mă gândeam că pică!", a spus premierul, acesta având o discuţie faţă în faţă cu şeful Institutului Naţional al Patrimoniului (INP), Alexandru Moraru, fiind prezenţi şi primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, dar şi secretarul de Stat din Ministerul Culturii, Radu Moroianu. "Eu le ştiu pe toate astea de aici, ne ştim atât de bine, că suntem acasă aici. O să facem o comisie, o plăteşte Guvernul, făcută din profesori din România, din Franţa, găsim nişte specialişti care or să vină şi o să vadă. Dacă e cineva care a greşit că a făcut fără autorizaţii sau nu a făcut bine, sigur că îi tragem la răspundere, dar, dacă nu a greşit nimeni, hai să nu mai facem scandal dacă nu e adevărat", a spus Ponta în timpul discuţiilor. Premierul a menţionat că doreşte experţi în comisia respectivă care să nu fie angajaţi ai Ministerului Culturii, precizând că vrea o opinie cât mai obiectivă din partea acestora. "Deci, eu aşa fac, plătesc eu nişte experţi independenţi, care bănuiesc eu că după aia o să-i certaţi şi pe ăia, indiferent ce or să spună. Eu o să am încredere în cei independenţi. A greşit cineva, plăteşte, nu a greşit nimeni, nu mai facem scandal la anul şi facem şi Coloana la anul!", a spus Ponta. "Plătim noi de la Guvern o comisie independentă, nu din România, ca să nu ziceţi că ţine cu Ministerul sau cu ceilalţi. O să vină încoace, o să evalueze şi, dacă s-a făcut prost, luăm toţi banii înapoi, dacă s-a făcut bine, s-a făcut bine. Altă soluţie nu am, că aşa nu suntem specialişti şi să ne dăm noi cu părerea… sincer, nu suntem specialişti", a mai declarat Victor Ponta.

ESTE VORBA DE BANI? Alexandru Moraru, şeful INP, finanţatorul lucrărilor de restaurare a Porţii Sărutului, i-a prezentat lui Ponta procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor respective, proces pe care însă proiectantul Dorin Dănilă a declarat, ieri, că nu-l va semna întrucât nu este de acord cu modul în care s-a făcut restaurarea şi cu felul în care arată în prezent opera lui Brâncuşi. Moraru a precizat, după plecarea premierului Ponta de la Poarta Sărutului, că scandalul în jurul restaurării acestei opere a fost declanşat de către proiectantul Dorin Dănilă, întrucât acesta doreşte să îşi adjudece şi alte lucrări de acest gen, preţurile solicitate de el fiind foarte mari, INP pregătindu-se să finanţeze în 2014 o restaurare parţială a Coloanei fără Sfârşit, câteva module ale operei fiind vizate de restaurarea respectivă. "Acolo unde nu i s-au dat sumele cerute de dumnealui, exagerate în mod vădit, a calomniat. I-am spus prim-ministrului, înainte de a veni aici, că pun demisia mea, pun în joc funcţia mea. Nu am de ce să mă tem. Nu s-a dat cu niciun turbo jet. Acel chit de pe operă se vede mai pregnant acum pentru că au fost spălările, dar el e din 2003 acolo", a precizat Moraru. Acesta a menţionat că lucrările au fost supravegheate de doi diriginţi de şantier tocmai pentru că INP se aştepta la un astfel de scandal. "Spune la toată lumea că e el singurul abilitat să facă astfel de reabilitări. Minciuni, pentru că orice firmă care face restaurări în piatră poate face asemenea lucrări. Am avut acum cereri de ofertă de la cinci companii, reţineţi, cinci companii. Firma care a lucrat aici a dat un deviz mai mic decât suma alocată, iar omul acesta a dus primul deviz la 860.000 de lei, ştiind că primul-ministru şi INP au alocat de la începutul anului 371.000 de lei. Sunt minciuni şi că nu au fost implicaţi specialiştii aici. Nu mai daţi crezare acestui om pe care INP îl va acţiona în judecată în una-două săptămâni", a spus Moraru. Şeful INP a precizat şi că se va implica personal într-un demers ce vizează retragerea atestatului pe care "acest domn" l-a obţinut de la Comisia Naţională care dă atestatele pentru specialiştii în lucrări de restaurare. Moraru a menţionat că lucrările de restaurare s-au făcut cu respectarea procedurilor şi a proiectului de restaurare, culoarea gălbuie a operei fiind dată de faptul că materialul din care este realizată aceasta, travertinul, a fost curăţat de praf. "Nu s-a folosit niciun turbo-jet, acele imagini care v-au fost arătate au fost făcute în iunie. Acela se cheamă hidrogomaj, realizat de o firmă ce avea toate avizele. Procedeul respectiv se face în toată Europa. Cum vă puteţi închipui că un monument inaugurat acum 75 de ani, peste care a trecut fenomenul de îngheţ-dezgheţ, soare, căldură, se poate deteriora de la un jet de apă? E o minciună sfruntată a unui om care nu a reuşit să-şi atribuie pe nedrept o lucrare finanţată din bani publici!", a mai spus Moraru. Şeful INP a declarat şi că Poarta Sărutului trebuia restaurată anul acesta, iar Coloana fără Sfârşit - în cursul lui 2014, pentru a arăta comisiei UNESCO faptul că România are grijă şi se preocupă de operele pentru care solicită oficial includerea în patrimoniul UNESCO.

SEMNIFICAŢIE Ansamblul Constantin Brâncuşi cinsteşte moartea eroică, dar în acelaşi timp aduce un elogiu vieţii nepieritoare. Axa "Calea Eroilor" are o lungime de circa 1,8 kilometri. Aceasta a fost realizată în 1937-1938, cu fonduri alocate de Liga Naţională a Femeilor Române din Gorj, condusă de Arethia Tătărescu, soţia primului-ministru liberal Gheorghe Tătărescu. Constantin Brâncuşi (născut pe 19 februarie 1876, în localitatea Hobiţa, judeţul Gorj - decedat pe 16 martie 1957, Paris) a fost un sculptor român cu contribuţii majore la înnoirea limbajului şi viziunii plastice în sculptura contemporană. Figură centrală în mişcarea artistică modernă, Constantin Brâncuşi este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea.