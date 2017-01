O constănțeancă a atras bani europeni pentru propria afacere

Constănțeanca Diana Radu, de 24 de ani, a reușit să câștige unul dintre premiile oferite de proiectul ”Tineri antreprenori de succes”, program derulat de Ministerul Educației Naționale împreună cu partenerii săi, „Junior Chamber International România”, Extreme Training, Federaţia și Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România. În urma unor cursuri și traininguri pe care le-a urmat în cadrul proiectului, în 2012 și 2013, Diana a reușit să câștige unul dintre cele 40 de premii în valoare de 10.000 de lei, dar și consultanță în vederea demarării afacerii proprii. ”În urma cursurilor la care am participat, am învățat cum să ne construim planul de afaceri. Ideile ne aparțineau, dar cei din proiect ne-au oferit consultanță în toate etapele redactării planului”, a spus Diana. Masterandă a Universității ”Ovidius” Constanța, tânăra spune că și-a dorit foarte mult să câștige, dar s-a temut de concurența la fel de bine pregătită pe care a întâlnit-o la cursuri. ”Planul cu care am câștigat presupune deschiderea unei firme de prestări servicii în turism. Banii îi voi folosi la achiziționarea unui ski-jet, cu care intenționez să plimb turiștii pe mare în perioada sezonului estival”, a spus tânăra. Ea a mai precizat că este prima dată când s-a implicat într-un proiect care se finaliza cu premii în bani. ”Până acum am participat la cursuri care m-au ajutat să mă dezvolt profesional”, a completat tânăra. În cadrul proiectului ”Tineri antreprenori de succes”, care s-a încheiat vineri, 27 iunie, 800 de studenți și absolvenți din învățământul superior au beneficiat de cursuri de formare antreprenorială. Programul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013: „Investește în oameni!“, s-a derulat pe o perioadă de trei ani și a avut ca obiectiv principal stimularea inițierii de afaceri pentru 3.000 de studenți sau absolvenți de studii superioare care și-au manifestat intenția de a desfășura o activitate independentă.