O constănțeancă a fost desemnată cea mai bună fotbalistă din Danemarca

Florentina Olar-Spânu, căpitanul naționalei de fotbal feminin a României şi componentă a echipei Fortuna Hjørring, în tricoul căreia a cucerit anul trecut titlul și Cupa, a primit, într-o gală specială, titlul de cea mai bună jucătoare din Danemarca în 2016. În vârstă de 31 de ani, născută la Constanța, la 6 august 1985, Florentina Olar-Spânu a fost descoperită de regretatul antrenor Ion Zlate, decedat în februarie 2013, la vârsta de 64 de ani. Florentina Olar-Spânu a îmbrăcat tricoul formației SNC, iar în țară a mai jucat la Clujana Cluj. În străinătate a îmbrăcat tricourile echipelor Lazio (Italia) și Apollon (Cipru). Din 2013, Florentina Olar-Spânu evoluează la Fortuna Hjørring.

„E o mare realizare. Sunt atât de fericită. Premiul arată că munca mea este răsplătită. 2016 a fost cel mai bun an din cariera mea. Am reușit eventul cu Fortuna Hjørring și, acum, suntem în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Știm cu toții că nu este ușor să-ți atingi obiectivele, dar poți realiza acest lucru dacă muncești din greu și ai oamenii potriviți în jurul tău. N-aș fi putut câștiga acest premiu dacă nu aș fi fost înconjurată de cele mai bune coechipiere și de cei mai buni antrenori”, a spus emoționată, imediat după premiere, Florentina Olar Spânu, potrivit site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Constănțeanca nu a uitat nici de prima noastră reprezentativă: „Am avut un an bun și cu naționala României, cu care am fost atât de aproape de o calificare istorică la Campionatul European”.