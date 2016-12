O constănţeancă la Olimpiada internaţională de literatură

08:43:12 / 05 Mai 2014

Asa da

Uite ca mai sunt ziaristi care pot pune in discutie, adavarata valoare a unor copii care sunt cu adevarat exceptionali.Avem si medici,cercetatori,matematicieni care pot face subiedtul tuturor ziarelor,si in general a mass mediei.Dar in general se scrie despre copii care bat profesorii,copii care fura,trag pe nas substante, de la praf de copt pana la LSD.De ce sa nu-i promovam pe cei dare ne fac cinste?Ete ora 8,45 si nici un comentariu.Daca un copil fura ceva,ati fii vazut ca erau comentarii pro si contra .