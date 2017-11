O constănțeancă merge la Miss Universe 2017

Desfășurată miercuri seara, la Magic Place Events Grant din București, finala competiției "Miss Universe România 2017" a desemnat reprezentanta României la unul dintre cele mai mari concursuri de frumusețe din lume, "Miss Universe 2017", care va avea loc pe 26 noiembrie, în cel mai spectaculos oraș american, Las Vegas. Pentru prima oară în România, publicul prezent la eveniment și-a putut vota favorita, alături de juriul de specialitate, din care au făcut parte cel mai cunoscut creator de modă din România, Cătălin Botezatu, designerul de pantofi și accesorii Mihai Albu, consultantul de imagine cu experiență internațională Aura Anghel și câștigătoarea titlului Miss Universe România 2009, Bianca Constantin.

După ce s-au desfășurat probele, dintre care nu au lipsit prezentările în costume de baie și în rochii de seară, câștigătoarea concursului a fost aleasă o constănțeană, Ioana Mihalache, în vârstă de 26 de ani. Superba blondă are 1,82 m înălţime, dimensiunile sale sunt 88-61-91 și vorbeşte trei limbi străine: engleză, spaniolă şi italiană. Ioana a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa şi masterul în Afaceri Internaţionale din cadrul aceleiaşi instituţii. Fiind pasionată de modeling şi călătorii, are o bogată experienţă în modelingul internaţional, activând de mulţi ani ca model în numeroase ţări. În plus, nu se află la primul concurs de frumusețe câștigat, fiind desemnată câștigătoare și la "Miss Earth", în 2013, şi Miss "Grand International", în 2017. "Vreau să le transmit concurentelor că pe toate le consider frumoase. Să vadă partea bună a lucrurilor, cum ar fi faptul că experienţa asta sigur le va folosi pe viitor. Rămâneţi pozitive, fetelor!", a spus Ioana, care se află în această industrie de la 15 ani, când și-a însoţit o prietenă la un casting: "Cei de acolo m-au plăcut pe mine și am fost singura aleasă pentru o prezentare de modă. M-au văzut niște agenții și de acolo totul a mers ca uns".